Arriva Datafolio, l’assicurazione che si paga “al chilometro”

Nessun viaggio? Nessun costo! La piattaforma assaperlo.com di Assigeco propone l’assicurazione infortuni “pay per use” che tutela e fa risparmiare chi si sposta su 2, 4 ruote o un mix di entrambe. Tramite app, si paga solo quando si è su strada e chi guida responsabilmente… ha ulteriori sconti!

La pandemia, così come gli ultimi eventi tra Ucraina e Russia e l’impennata dei prezzi a livello globale, stanno mutando le abitudini degli italiani. Anche a livello di mobilità, il nostro Paese sta ridisegnando un nuovo modo di spostarsi, strizzando l’occhio sia alla necessità sia alla sostenibilità ambientale.

Assaperlo.com, il progetto di Assigeco, miglior broker dell’anno per gli eccellenti risultati raggiunti e la capacità di anticipare i trend del mercato, propone Datafolio, l’assicurazione che va di pari passo con le nuove esigenze. Assicura una copertura, al 100% contro tutti gli infortuni della mobilità, costa pochi centesimi al chilometro e si paga solo quando “si è su strada”. Il tutto tramite cellulare, in autonomia, senza che sia necessaria alcuna attività da parte dell’assicuratore.

La micromobilità, già in uso in altre capitali europee, si sta imponendo anche nelle città dello Stivale. A favorirla, anche il fatto che 1 italiano su 2 vorrebbe continuare a lavorare da remoto. Scelta, questa, avallata anche da molte imprese. Per gli spostamenti quotidiani in città, dunque, sono soprattutto bici e monopattini i nuovi attori di un modello innovativo, intelligente e smart. Attualmente, sono 1.729.696 i residenti italiani che scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto. Quasi 800.000, invece, possiedono un monopattino. A usarlo di più, la fascia d’età che va dai 35 ai 44 anni (5,5%).

«Proprio partendo dalla considerazione che le abitudini di spostamento degli italiani stanno mutando – spiega Attilio Stigliano, Manager public bodies and lloyd’s Unit at Assigeco – per la nostra piattaforma Assaperlo.com, abbiamo cercato una soluzione assicurativa altamente innovativa che potesse proteggere dagli infortuni tutti coloro che ogni giorno si spostano e viaggiano. Datafolio è in grado di seguire la persona indipendentemente dai mezzi che usa e garantisce nel contempo la massima flessibilità a chi ne usufruisce».

Ovviamente, gli italiani non rinunciano di certo all’auto (2 su 3 la possiedono), anche se cercano di usarla il meno possibile. Ma quanto costa mantenere un mezzo, persino quando è “fermo” in garage? Ci sono i costi fissi legati all’utilizzo, come manutenzione, carburante e pneumatici, ma anche quelli di possesso come bollo, revisione. A incidere di più… soprattutto l’assicurazione. Assaperlo.com propone dunque la copertura di Datafolio, start up assicurativa francese fondata nel 2020 da due ex manager di Groupama e Axa.

Questa innovativa assicurazione infortuni “pay per use”, è stata pensata proprio per tutelare e far risparmiare chi deve spostarsi e si trova costretto a usare un veicolo a due o quattro ruote o un mix di entrambi. La formula è semplice: quando l’ auto, moto, bici, o monopattino non si usano, non si paga.

La copertura offerta è completa, contro tutti gli infortuni, da quelli minori a quelli più gravi e mortali ed è destinata a chi usa, anche da passeggero, moto, auto, taxi, bici, monopattino, segway, etc.

Il costo è di pochi centesimi al chilometro. Altra peculiarità dell’innovativa assicurazione, è che si attiva tramite una app che viene installata sul cellulare.

La caratteristica della polizza, dunque, non è solo la forte convenienza ma, soprattutto, la possibilità di pagare solo i km effettivamente percorsi. L’app, in automatico, tramite i sensori del cellulare, rileva gli spostamenti effettuati con il veicolo scelto e attiva la copertura assicurativa durante il tragitto. Copertura che, sempre automaticamente, cessa al termine del viaggio.

Sviluppata da un team di 17 persone che sono un connubio di assicuratori, ingegneri informatici, data scientist, l’assicurazione infortuni in mobilità di Datafolio su Assaperlo.com, è un gioiello assicurativo ma alla portata veramente di tutti e con un solo clic.

«Senza dover fare nulla, se non avere con sé il proprio cellulare con la app installata, chi si assicura con Datafolio è sempre automaticamente coperto dagli infortuni tutte le volte che intraprende un viaggio – sottolinea Yuri Narozniak Ceo di Datafolio – Abbiamo pensato anche di premiare chi guida in modo responsabile, al fine di diffondere la cultura della prudenza. Chi dimostra, sempre tramite i sensori del cellulare, di avere uno stile di guida prudente, ha ulteriormente e immediatamente anche degli sconti sul costo già conveniente della copertura assicurativa».

Con Datafolio, su Assaperlo.com, si può quindi partire sereni, senza alcuna preoccupazione!