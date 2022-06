Acari e allergia: le soluzioni per un sonno sano

Non basta lavare le lenzuola, attenzione a materassi e cuscini, dimore favorite dai piccoli insetti della polvere domestica. Dall’azienda italiana Veradea, prodotti certificati, antiacaro e anallergici, realizzati con materiali antibatterici e traspiranti. Dispositivi Medici indicati per grandi e piccini

Non solo polline. 1 italiano su 4 soffre di allergie, soprattutto in primavera e in estate. Accanto alle fastidiose reazioni provocate da piante come graminacee, betullacee, cupressacee e parietaria, c’è un nemico insidioso che abita gli ambienti domestici provocando allergie che non conoscono stagione e possono essere un problema per la salute di grandi e piccoli: l’allergia agli acari, piccoli insetti che vivono nella polvere domestica, è infatti molto comune, soprattutto nei bambini. Questi minuscoli animali simili a piccoli ragni, invisibili a occhio nudo, vivono negli oggetti impolverati come tappeti, tende, libri, pupazzi di peluche, ma soprattutto nei materassi e nei cuscini.

L’obiettivo di Veradea, azienda italiana produttrice di cuscini e materassi 100% Made in Italy, è quello di rivoluzionare l’esperienza del sonno, puntando sul fatto che alla base della salute c’è un riposo di qualità. I prodotti, tutti certificati come Dispositivo Medico di Classe 1, utili al trattamento di dolori alla schiena e alla cervicale, sono particolarmente indicati anche per chi è predisposto a fastidiose allergie respiratorie causate soprattutto dalla presenza di polvere e muffa nell’ambiente.

Per prevenire disturbi da allergie agli acari non basta il lavaggio delle lenzuola ad alte temperature: la prevenzione parte dall’utilizzo di cuscino e materasso di qualità che devono essere ricoperti da fodere antiacaro, in tessuto a trama fitta e quindi impenetrabile ai piccoli insetti della polvere. I materiali utilizzati da Veradea sono certificati OEKO TEX 100, antibatterici e caratterizzati da notevoli proprietà traspiranti, in grado di evitare sudorazione eccessiva e accumulo di umidità, ma anche la proliferazione di batteri e acari della polvere, per garantire un riposo sereno, sicuro e igienico. L’ideale per chiunque è soggetto a rossori e reazioni allergiche.

“L’allergia agli acari è molto diffusa e può presentarsi in qualsiasi momento dell’anno, provocando disturbi alle vie respiratorie, agli occhi e alla pelle, in aggiunta ad una sensazione di stanchezza perenne per aver riposato male durante la notte – spiega Daniela Di Cerbo, CMO di Veradea. Durante il sonno abbassiamo il grado di attenzione e siamo più vulnerabili. Per questo è necessario scegliere cuscini anallergici e materassi realizzati con tessuti altamente traspiranti (o sfoderabili) e materiali che agevolino il ricircolo dell’aria e impediscano il passaggio degli allergeni.”

I materassi Veradea sfoderabili, hanno una pratica zip che permette di estrarre il materasso e lavare comodamente a casa. Il tessuto della fodera è di puro cotone e microfibra, la soluzione migliore in quanto la trama fitta non permette il passaggio degli acari della polvere. Il rivestimento dei materassi antiacaro Veradea è realizzato con una fibra dalle notevoli proprietà traspiranti che, agevolando il ricircolo dell’aria, facilita la dispersione dell’umidità, bloccando il passaggio degli allergeni. A prova di cimici e acari della polvere.

I materiali 100% Made in Italy e la certificazione OEKO TEX 100 dei materassi Veradea assicurano un’elevata resistenza e l’utilizzo di materie prime di alta qualità. Un’altra garanzia per chi cerca un materasso anallergico e vuole essere sicuro di acquistare un prodotto con materiali sicuri e certificati. Per dire (a lungo) addio a prurito, arrossamenti e crisi respiratorie, con la garanzia di un riposo sano e di eccellenza.