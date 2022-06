Al via il SUMMER JAMBOREE ON THE LAKE, prima edizione a Lugano

L’energia contagiosa del Summer Jamboree, il Festival Internazionale della cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa, conquista la Svizzera con un nuovo format di eventi a tutta musica e ballo: nasce il Summer Jamboree on the Lake, in programma per la sua prima edizione dal 9 al 12 giugno 2022 nel centro di Lugano e del lungolago. Quattro giorni di straordinari concerti all’insegna della musica Rock’n’Roll, la più bella di sempre, con una line up di artisti internazionali senza precedenti. A ricreare l’atmosfera dei leggendari Forties and Fifties, poi, Record Hop, Burlesque Show, Vintage Market e tanto altro ancora, con sorprese che stupiranno tutti gli appassionati di balli vintage, tra cui il Summer Jamboree on the Lake Dance Camp.

Sì, è proprio vero, il Summer Jamboree non si ferma e chiama a raccolta tutti i suoi fan per un nuovo epico evento, destinato a diventare in breve tempo punto di riferimento europeo per tutti gli amanti di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50: dal 9 al 12 giugno 2022, la prima edizione del Summer Jamboree on the Lake animerà le piazze principali del centro di Lugano – con due palchi allestiti in Piazza della Riforma e nel Boschetto Ciani (Parco Ciani), e il lungolago, trasformandoli nel meraviglioso sogno anni Cinquanta attraverso un’ondata travolgente di musica, balli e tanto divertimento.

Il cuore del Ticino risuonerà della musica degli artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del Rock’n’Roll, raccontata in tutte le sue declinazioni musicali: R’n’R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing, per una line up da urlo. Una musica che rappresenta le radici del Rock, una cultura musicale a cui tanti grandi artisti contemporanei attingono ancora a piene mani e che a tutt’oggi si presenta con enorme potenza comunicativa, dimostrando autentica longevità. Una musica che negli anni è divenuta un culto, che si tramanda di generazione in generazione, sempre attuale e in grado di fare breccia tra la popolazione di tutte le età.

Accanto ai concerti live ci saranno Record hop in vari angoli della città con i migliori DJs da tutto il mondo. In particolare, faranno vibrare le acque svizzere At’s Crazy Record Hop (NL), Shuffle DeLuxe (CH), Big 10 Inch (DE), Mickey Melodies (ITA), Rocketeer (ITA), Queen of Vinyl (CH) e Jay Cee (FRA).

Si aggiunge poi il Burlesque Show and Cabaret, in programma per venerdì 10 giugno, dove si esibiranno le magnifiche Eve La Plume (ITA) e Giuditta Sin (ITA). Tra Piazza Manzoni e Riva Albertolli prenderà poi forma il Vintage Market con modernariato e memorabilia da collezione, abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica vintage e riproduzioni, aree street food & beverage. Sempre sulla Riva Albertolli, sarà allestito un Oldtimers Park di auto americane pre 1969 e un Barber Shop.

Si aggiungono, infine, tanti spazi dedicati al ballo: lezioni gratuite per imparare a muovere i primi passi e immergersi nelle danze Swing e Rock’n’Roll, e due dopo Festival, caratteristici della produzione artistica della “Hottest Rockin’ Holiday on Earth”, in un’inedita location – il Centro Esposizioni – per continuare a ballare tutta la notte. Ma soprattutto, novità assoluta sarà il Summer Jamboree on the Lake Dance Camp: le grandi sale del Centro Esposizioni di Lugano saranno set di una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Swing e Rock’n’Roll. Come maestri, alcuni tra i migliori ballerini della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale: Vincenzo Fesi (ITA), Tanya Georgiievska (UKR), Rasmus Holmqvist (SWE), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Mona Reithmeier (GER), Chandrae Roettig-Gomez (USA), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Stephen Sayer (USA). Gli stili di ballo insegnati: Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Collegiate Shag, Solo Jazz.

A fare gli onori di casa al Summer Jamboree on the Lake sarà Nina Havel, conduttrice televisiva che ha iniziato la sua carriera all’età di 16 anni con il programma giovanile “Schlips”, e che oggi presenta, tra gli altri, i programmi “Musicstar” su SRF, “Ninja Warrior Switzerland” su TV24 e, da gennaio 2022, “Top News” su Tele Top.

LA LINE UP

Artisti provenienti da ogni parte del mondo, che infuocheranno il palco della prima edizione del Summer Jamboree on the Lake attraversando tutti i generi degli anni ’40 e ’50: dallo Swing, al Doo-wop, dal Rockabilly al Boogie. Tanti musicisti americani, ma anche europei, come la big band di apertura (9 giugno) che arriva direttamente dalla Repubblica Ceca con look eleganti, impeccabilmente retrò, e strumenti originali: Ondřej Havelka and his Melody Makers, una big band incredibile, con un altrettanto incredibile leader, Ondrej Havelka, cantante, attore e ballerino molto apprezzato. Si fa fatica a capire se stia suonando una band dei giorni nostri o una band originale dell’epoca. Ogni dettaglio è curato con precisione maniacale, ogni nota, ogni strumento, ogni abito di scena. Grande la direzione dello spettacolo. Ondrej Havelka è considerato il “Fiorello” della Televisione Ceca: ballerino, cantante, attore, ha una grande presenza sul palco. La loro è un’interpretazione autentica della musica popolare dell’epoca Swing, vale a dire gli inizi degli anni ‘30 fino ai primi anni ‘40. Il repertorio variegato comprende una vasta gamma di melodie affascinanti, dolci e calde, che vanno dal musical di Hollywood ai numeri migliori delle Big Band. Ascoltarli dal vivo è molto più di un concerto: è uno spettacolo pensato nei minimi dettagli.

La storia del Rock’n’Roll anni Cinquanta tornerà a vivere poi con le esibizioni di due artisti americani che hanno scritto gli annali del genere: il primo è Tommy Hunt (10 giugno), vera e propria leggenda che, ha iniziato la sua carriera quasi 60 anni fa come parte di uno dei gruppi vocali più popolari di sempre, i Flamingos. Al Summer Jamboree on the Lake verrà accompagnato dall’ormai storica house band del Summer Jamboree, The Good Fellas e dagli spagnoli The Velvet Candles (11 giugno), considerati ancora oggi la miglior band Doo-wop al mondo. Il secondo artista è Charlie Gracie (11 giugno), alias Mr. Fabulous, soprannome che gli deriva dal suo famoso pezzo Fabulous, anche se la canzone che gli ha fatto scalare tutte le classifiche americane e britanniche nel 1957, vendendo oltre 3 milioni di copie, è la sua indimenticabile Butterfly. Ad accompagnarlo, ancora una volta la band di casa, i Good Fellas.

Tra i gruppi più recenti, che hanno saputo rilanciare l’eredità dei maestri, troviamo i tedeschi Ray Collins’ Hotclub (10 giugno), una band magicamente fedele al ritmo e allo stile anni ‘40 e ’50, famosi per i loro show selvaggi di cui il pubblico richiede sempre almeno un bis, e ancora gli inglesi The Revolutionaires (9 giugno), che propongono un Jump Blues e un R&B travolgenti con un leader dalla voce potente che infiamma il palco.

E ancora, i Cat Lee King and his Cocks (10 giugno), una giovane band tedesca che propone R&B, Jump Blues e alcune Ballad, riuscendo a combinare l’energia e la ventata di freschezza della loro giovane età ad uno stile ineccepibile anche grazie alla fantastica voce rauca del frontman, un perfetto Blues man dell’epoca.

Sul palco salirà poi una delle front woman più scatenate del panorama Rock’n’Roll europeo, famosa per la sua voce calda e potente: la giovane Crystal Be (11 giugno), già cantante dei Crystal and The Runnin’ wild. Per l’occasione, Crystal che proviene dal Belgio si unirà al Don Diego Trio, per un concerto unico, in esclusiva per il Summer Jamboree on the Lake.

E ancora, The Jets (12 giugno), band tra le più longeve della scena Rock’n’Roll di oggi grazie alla formazione originale del 1978 che ha resistito fino ad oggi, composta dai tre fratelli Cotton, Bob al contrabbasso e voce solista, Ray alla chitarra solista e voce e il fratello più giovane, Tony, alla batteria e voce. Con 9 successi nelle classifiche nazionali britanniche e diverse apparizioni in programmi TV in tutto il mondo, offriranno un’esibizione che non deluderà di certo le aspettative.

Un altro gruppo, questa volta proveniente dall’Italia, sono i Greg & Frigidaires (11 giugno): attore e cantante, Greg è un artista eclettico. Al Summer Jamboree on the Lake sarà il leader di una scanzonata band Doo-wop capace di armonizzare divinamente. Tra le tante performance, proporranno sicuramente rivisitazioni di pezzi dei The Beach Boys, tanto cari a Greg, ma non solo: le canzoni che il gruppo propone si alternano tra composizioni originali e classici del genere, a volte con ficcanti testi rivisitati in italiano.

E poi ancora una band italiana: I Belli di Waikiki (10-11 giugno), nati nel 2000 e influenzati dai film Hawaiian style di Elvis Presley, molto amati in Italia, ma anche e soprattutto nei paesi limitrofi, come Svizzera, Germania e Austria, dove sono richiestissimi. Ovviamente, non mancheranno l’appuntamento di Lugano, dove si potranno apprezzare per la loro ventata fresca di musica hawaiana.

Evento speciale

Mostra Fotografica Immersiva

ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Villa Ciani, Lugano – Svizzera

2-19 giugno 2022

A suggellare l’evento, in programma dal 2 al 19 giugno 2022 la mostra che raccoglie gli scatti più memorabili, i momenti di felicità e gioia pura vissute durante i primi venti anni di Summer Jamboree: “Rock’n’Roll is a State of the Soul”, allestita presso le sale di Villa Ciani a Lugano.

Oggetto dell’omonimo documentario andato in onda nel programma Art Night su Rai 5 lo scorso Natale, l’esposizione celebra il ventennale di quello che è diventato nel tempo il più grande Festival del genere al mondo, raccontato da grandi fotografi che ne hanno saputo catturare lo spirito più autentico.

Foto d’autore, foto di costume e retro streetstyle, foto di Burlesque, Backstage, Rock’n’Roll ICONS, grandi ritratti, manifesti pubblicitari, video proiezioni: oltre 150 scatti che esprimono il vero mood dell’“Hottest rockin’ holiday on earth” attraverso il suo vissuto di questi anni. Le immagini ne colgono l’essenza, catturando quello che attraverso lo sguardo del Summer Jamboree è stato ed è il Rock’n’Roll: uno stato dell’anima, uno stato di coscienza di condivisione e amore. La mostra “Rock’n’Roll is a State of the Soul” racconta tutto questo, in un’esperienza altamente immersiva e coinvolgente

Tra i fotografi in esposizione, Giovanni Cocco (Sulmona – Le Monde, Newsweek, National, Geographic), Luca Locatelli (Milano – World Press Photo Environment, collabora con National Geographic, The New York Times Magazine), Pippo Onorati (Roma – Fotografo, designer, regista, giornalista, già collaboratore di Oliviero Toscani in Benetton, per Fabrica e Colors), Amedeo Turello (Montecarlo – Fotografo di moda e ritrattista di celebrity, collezionista e curatore di importanti mostre da quelle del Calendario Pirelli fino a quelle dei più grandi fotografi internazionali che hanno celebrato la moda e la bellezza), Guido Calamosca (Fotografo di Senigallia che vive e lavora a Bologna. Impegnato nel progetto fotografico del Summer Jamboree da oltre sette anni cogliendo scatti unici e irripetibili), Graziano Panfili (Roma – Espone in musei e gallerie di diversi Paesi del mondo; affermato in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali), e molti altri straordinari professionisti della fotografia che in questi vent’anni sono passati dal Festival cogliendo momenti memorabili di felicità vissuta in occasione della “Hottest rockin’ holiday on earth”.