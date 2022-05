Giornata Mondiale dell’Ambiente, R-evolution Park e le problematiche dell’impatto antropico sul Pianeta

La Giornata Mondiale dell’Ambiente è il più grande evento annuale promosso dalle Nazioni Unite per supportare un’azione ambientale positiva, volta a sensibilizzare il mondo alla tutela del nostro Pianeta.

La stessa mission si propone The R-evolution Park facendo vivere in prima persona un’esperienza immersiva tra reale e virtuale che fa tornare alle origini del nostro Pianeta per comprenderne il presente e tutelarne il futuro.

Nell’impegno di divulgare informazioni riguardo ai Goal dell’ONU, nei mesi di maggio e giugno The R–Evolution Park promuove una campagna social a favore dell’OBIETTIVO 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

L’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base è un diritto umano e, insieme all’acqua come risorsa, rappresenta un fattore determinante per tutti gli aspetti dello sviluppo sociale, economico e ambientale. Sebbene i target relativi all’acqua potabile e ai servizi igienici siano stati integrati negli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), altri aspetti cruciali per lo sviluppo sostenibile, come la gestione delle risorse idriche, lo smaltimento delle acque reflue, la qualità dell’acqua e la riduzione della vulnerabilità nei confronti delle catastrofi legate all’acqua non sono stati affrontati nell’ambito degli OSM.

L’obiettivo 6 comprende pertanto, oltre all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, anche ulteriori sotto-obiettivi, per esempio per la protezione e la riabilitazione di ecosistemi legati all’acqua (tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi e laghi). La qualità dell’acqua dovrà migliorare e l’inquinamento idrico essere ridotto, soprattutto quello generato da prodotti chimici pericolosi. La cooperazione transfrontaliera sarà incentivata al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli.

SABATO 4 E DOMENICA 5 GIUGNO

8 TOUR AL GIORNO A PARTIRE DALLE ORE 10.00

Un viaggio nello spazio e nel tempo The R-evolution Park è un’esperienza che unisce narrazione scientifica, emozione e scoperta.

La prima tappa ripercorre la nascita del pianeta Terra, dal Big Bang fino alla sua trasformazione nel Pianeta Blu. La seconda immerge i partecipanti nel mondo primordiale dominato da foreste incontaminate e dai dinosauri, fino alla loro estinzione. L’ambiente successivo è dedicato alla comparsa dell’uomo e all’impatto dell’evoluzione culturale e dell’esponenziale evoluzione tecnologica. Segue una tappa nel cuore della biodiversità della savana, con i suoi animali e le sue ricchezze oggi in pericolo. Il quinto ambiente porta il pubblico tra i ghiacciai e le barriere coralline danneggiate dal-sovrasfruttamento dell’ambiente e dal cambiamento climatico. La sesta e ultima tappa vuole portare consapevolezza sulle problematiche relative all’impatto antropico sul Pianeta, al fine di comprendere come, lavorando insieme, possiamo fare la differenza e vincere la più grande sfida della nostra epoca.

La durata complessiva del tour è di circa 75 minuti, durante i quali si viene accompagnati da una guida scientifica dedicata attraverso sei tappe, per immergersi in un’incredibile esperienza a 360°, dalla nascita della vita sulla Terra alla comparsa dell’uomo, con un focus sul tema della sostenibilità.