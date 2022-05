I migliori portfolio fotografici: manifestazione itinerante al via

Riparte per la sua XIX edizione “Portfolio Italia”, l’unica rassegna itinerante a livello mondiale che, attraverso una serie di tappe in tutta Italia, da maggio ad ottobre, tocca le più importanti manifestazioni nazionali di fotografia caratterizzate da incontri di lettura di portfolio.

Ideata nel 2004 dalla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, “Portfolio Italia” è un’occasione unica per fotografi professionisti e non di esporre i propri portfolio ad una giuria di esperti lettori e professionisti del settore oltre che di potersi confrontare con altri fotografi e assistere a tutte le letture dei lavori in concorso.

Non solo, come ogni anno, i due finalisti di ogni tappa di “Portfolio Italia”, hanno anche la possibilità di vedere i propri lavori esposti, al termine della manifestazione, in una mostra nazionale presso il CIFA, Centro Italiano per la Fotografia d’Autore, a Bibbiena (AR).

La mostra, quest’anno, sarà inaugurata sabato 26 novembre 2022. Gli Autori dei portfolio premiati saranno inoltre invitati a partecipare al galà di chiusura della manifestazione che si terrà lo stesso giorno nell’ottocentesco Teatro Dovizi di Bibbiena. Nel corso della cerimonia saranno resi noti i tre portfolio finalisti e, successivamente, sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2022.

Il fotografo vincitore riceverà quale riconoscimento finalizzato al prosieguo della sua attività fotografica 1.500 euro. Gli autori degli altri due portfolio secondi classificati, giudicati ex aequo, riceveranno – per le stesse finalità – 500 euro cadauno.

Il portfolio vincitore sarà poi esposto nell’ambito di tutte le manifestazioni aderenti all’edizione 2023 del Circuito. Gli altri due portfolio potranno essere invece esposti nelle Gallerie FIAF di tutt’Italia. Infine, i portfolio premiati nel corso del Circuito saranno pubblicati sulla rivista “Fotoit”, organo ufficiale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, nonché sulla rivista “Riflessioni”.

La scorsa edizione di Portfolio Italia, che si è svolta con sole tre tappe online (a causa della pandemia) e tutte le altre in presenza, ha fatto registrare la partecipazione di ben 644 autori provenienti da 19 Regioni differenti, ad ulteriore dimostrazione del fatto che “Portfolio Italia” è un importante punto di riferimento per tutti gli appassionati di fotografia, siano essi fotografi amatoriali o professionisti, oltre che riconosciuto e apprezzato momento di confronto e miglioramento che ha aperto la strada a nuovi talenti della fotografia italiana.

Come per la scorsa edizione, anche quest’anno Portfolio Italia si compone di undici tappe che si svolgeranno tutte in presenza, garantendo le normali misure di sicurezza per consentire ai fotografi e agli appassionati di fotografia di partecipare in totale tranquillità.

La prima tappa si terrà (come da tradizione) nell’ambito del Congresso Nazionale (giunto alla sua 74a edizione), a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa.

Sarà, quindi, il “22° Spazio Portfolio” a inaugurare, il 27 e 28 maggio prossimi, l’edizione 2022 del Circuito. I Lettori di questa prima tappa saranno: Massimo Agus, Lino Aldi, Susanna Bertoni, Silvano Bicocchi, Luigi Erba, Marco Fantechi, Claudia Ioan, Stefania Lasagni, Eletta Massimino, Fulvio Merlak, Giuseppe Pappalardo, Claudio Pastrone, Silvia Tampucci, Isabella Tholozan e Massimiliano Tuveri.

Il Congresso Nazionale FIAF rappresenta un momento d’incontro e di verifica, un’occasione di conoscenza e di svago, un’opportunità da vivere intensamente assieme a chi coltiva un’identica passione. Il fitto programma di un Congresso Nazionale è contrassegnato da mostre di gran qualità, ottime proiezioni, eventi culturali di pregevole spessore (convegni e seminari), gradevolissimi momenti conviviali, opportunità turistiche, escursioni fotografiche e lavori assembleari; un autentico turbinio di incontri e di occasioni, un frenetico susseguirsi di avvenimenti e di situazioni che si consumano in pochi, pochissimi giorni.

Le mostre che si potranno visitare nei giorni del Congresso palermitano sono:

“Di sguardo in sguardo” di Luigi Erba (Autore dell’Anno FIAF 2022), “Piena di grazia” di Ilaria Sagaria (Vincitrice di Portfolio Italia 2021), “Vite strappate” di Enrico Quattrini e “Comfort Zone” di Valeria Sanna (Autori premiati al 21° Spazio Portfolio), “Insigniti FIAF 2022”, “Insigniti FIAP 2022”, “La Foto dell’Anno 2021 FIAF”, “Gran Premio Italia per Circoli FIAF”, “Progetto Talent Scout 2021″, “Sicilia come abbandono” (Collettiva di autori siciliani), “New York prima delle Torri” di Rosario Carannante e “CromaSpansione” di Keja Ho Kramer.