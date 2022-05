Nuove assunzioni a Moneyfarm

Moneyfarm, società internazionale di investimento con approccio digitale e tra i principali digital wealth manager nel panorama del Fintech europeo, è alla ricerca di 60 risorse per i mercati in cui è operativa, Italia e Regno Unito. Le nuove assunzioni, previste per il 2022, puntano al rafforzamento del team internazionale della Società, che cresce così di circa il 50% rispetto alle 130 risorse totali di fine 2021.

Insieme all’ultimo round di finanziamento del valore di circa €53 milioni, sottoscritto da investitori importanti come M&G plc (lead investor) e Poste Italiane – che ha portato la raccolta complessiva di capitali della Società a oltre €166 milioni – la crescita del personale è un’ulteriore conferma del consolidamento di Moneyfarm, che ad oggi conta 2,4 miliardi di euro di masse in gestione e oltre 80mila clienti su una base di oltre 450mila utenti attivi, e del successo del suo modello di servizio “ibrido”, che integra tecnologia e consulenza tradizionale, mettendo un consulente a disposizione del cliente durante tutto il percorso di investimento.

Di seguito il dettaglio di alcune delle posizioni ricercate:

15 risorse per il team Tech tra frontend, backend, test engineer ed engineering lead;

15 consulenti finanziari e 4 Customer Support Representative da inserire nei due team di Investment Advisory (italiano e britannico);

7 risorse per il team di Operations;

4 specialisti per il team Marketing;

2 Business Developer;

Senior HR Generalist;

Compliance officer

Michela Bianchi, HR Business Partner di Moneyfarm, ha dichiarato: “In Moneyfarm la selezione dei talenti è da sempre ispirata a criteri di inclusività di genere, età e background dei candidati. Per noi la diversità è un fattore chiave per migliorare la nostra cultura aziendale e supportare una ulteriore crescita, perché rende i nostri team più produttivi, innovativi e creativi”.

A tutti i suoi professionisti Moneyfarm offre modalità di lavoro smart, con piena libertà di alternare lavoro da casa e in ufficio. Per avere in ogni momento un quadro dettagliato delle posizioni aperte e per inviare la propria candidatura si veda moneyfarm.com/it/jobs.