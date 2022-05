Apprendere i comportamenti antispreco, per un consumo alimentare sostenibile e solidale

Imparare a non buttare via il cibo, soprattutto adesso che anche le materie prime alimentari hanno subito un improvviso aumento dei prezzi, è, non solo una buona pratica, ma una vera e propria necessità. Consapevole dell’importanza di un consumo alimentare sostenibile, Whirlpool Corporation, per il sesto anno consecutivo, lancia il progetto Momenti da non sprecare (www.momentsnottobewasted.com), ribadendo il suo impegno a favore della riduzione dello spreco alimentare domestico. Momenti da non sprecare è un progetto didattico di educazione al consumo alimentare, sostenibile e solidale che coinvolge gratuitamente in questo anno scolastico circa 900 scuole primarie in tutta Italia, 270 in Polonia, 335 in Slovacchia e 300 nel Regno Unito. Il progetto terminerà con il concorso nazionale “Talent Kitchen – I tuoi consigli antispreco”, che metterà in rete le migliori esperienze delle scuole e permetterà una donazione a sostegno delle attività del Banco Alimentare Onlus.

Gli ultimi dati del Rapporto “Il caso Italia” 2022 di Waste Watcher International confermano quanto sia ormai importante educare i cittadini a un consumo alimentare corretto. Il report, infatti, svela che gli italiani hanno gettato nella spazzatura circa 30,956 kg di cibo a testa, 15% in più rispetto al 2020, per un totale di 7 miliardi di euro andati in fumo.

“Con Momenti da non sprecare, Whirlpool continua il suo impegno a sostegno dell’educazione alla sostenibilità, in linea con la sua missione di ricerca costante del miglioramento della vita in casa. – commenta Maurizio David Sberna, Direttore Comunicazione e Corporate Reputation EMEA di Whirlpool Corporation – Gli elettrodomestici sono, infatti, indispensabili nella conservazione e nella preparazione dei cibi, e ogni anno contribuiscono a ridurre lo spreco alimentare sia migliorando la preparazione del cibo che allungandone la vita utile.”

“Momenti da non sprecare”. Dalla terra alla tavola, viaggio alla scoperta del valore del cibo

Come si produce il cibo? Come si acquista e si conserva? Come si cucina e si consuma? Grazie a Momenti da non sprecare, il progetto educativo promosso da Whirlpool e dedicato ai più piccoli, alle loro famiglie e agli insegnanti, gli alunni di 900 scuole primarie italiane, intraprendono un affascinante viaggio in cinque tappe per scoprire come i prodotti della terra finiscono sulle nostre tavole e per comprendere quanto sia importante dare il giusto valore agli alimenti.

Grazie a un percorso di approfondimento attraverso le cinque tappe della filiera del cibo (produzione, acquisto, conservazione, lavorazione e consumo), gli alunni fanno tante scoperte utili e divertenti. Si parte con la Produzione: nella prima tappa i bambini si trasformano in piccoli produttori, a scuola coltivano mini-orti e a casa fanno germogliare e crescere le cipolle. Si passa poi alla tappa dell’Acquisto: in questa fase diventano “consumatori” responsabili, studiano accuratamente la lista della spesa e imparando a leggere le etichette dei prodotti e le indicazioni delle scadenze. Arrivati alla terza tappa, quella della Conservazione, scoprono come conservare gli alimenti nel frigo posizionandoli nei ripiani giusti. Durante la quarta tappa, quella del Cucinare, si passa ai fornelli: ricette antispreco da preparare in famiglia con l’aiuto di mamma e papà e tante curiosità sui piatti più rinomati o più curiosi al mondo. Il percorso si conclude finalmente con la tappa del Consumo: tanti buoni piatti da assaporare a tavola in famiglia per godersi i bei momenti da non sprecare.

Con Momenti da non sprecare, che prevede anche laboratori didattici online o in presenza, gli alunni imparano le modalità “antispreco”, familiarizzano con la cucina e gli strumenti del “mestiere”, apprendono a scegliere gli alimenti in base alla stagionalità̀ e agli equilibri nutrizionali, capiscono come conservare e riutilizzare il cibo in modo corretto con le attrezzature tecnologiche più̀ adatte. Inoltre, sul sito www.momentsnottobewasted.com alunni, famiglie e docenti possono trovare letture ludico-educative con tanti consigli da mettere in pratica (da La classifica dei cibi più sostenibili a Divertiamoci con frutta e verdura) e giochi per imparare insieme (da Il dado delle sane abitudini al Puzzle tecnologico).

Studenti e docenti ricevono anche un kit cartaceo, composto dalla “Guida Docenti”, e dal giornalino “Dalla terra alla tavola!” (per ciascun alunno) in cui, ripercorrendo le cinque tappe della filiera alimentare, si trovano curiosità, esercizi, ricette antispreco semplici e divertenti, e tante piccole missioni da attuare nella vita quotidiana per un consumo sostenibile e solidale. Infine, le classi potranno partecipare ad un Kitchen Game, una sfida a tempo che invita gli studenti a ripercorrere senza sprechi la filiera alimentare all’insegna dell’economia circolare.

Al termine del percorso didattico, la parola andrà agli studenti con il concorso educativo nazionale Talent Kitchen – I tuoi consigli antispreco. I bambini potranno partecipare raccontando in modo originale e creativo i “Momenti da non sprecare” passati in cucina con tutta la famiglia e gli amici. Come? Raccontando in modo originale, creativo e divertente, l’importanza dei momenti quotidiani con il cibo da scegliere e consumare con consapevolezza sociale e ambientale. Al concorso sono ammessi elaborati in qualunque formato e modalità espressiva, sia analogica sia digitale: dal libro di fiabe ai racconti; dal plastico al libro pop-up, dal video game ad una app; dalla sceneggiatura teatrale ad uno spettacolo videoregistrato con tanto di scenografie e costumi. Alla classe vincitrice andrà un premio di 2.000 euro in materiali didattici, mentre la seconda e la terza riceveranno con la stessa modalità un premio di 1.000 euro ciascuna. Le scuole possono partecipare collegandosi a www.momentsnottobewasted.it, da cui si può scaricare il regolamento e il modulo di partecipazione. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2022.

A testimonianza del suo continuo impegno verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e per rafforzare il suo supporto alla lotta contro gli sprechi, Whirlpool per ogni classe che partecipa al Talent kitchen, effettuerà una donazione al Banco Alimentare Onlus, sostenendo l’Organizzazione nel recupero delle eccedenze alimentari e nella loro redistribuzione alle strutture caritative.

Per ulteriori informazioni sul progetto Momenti da non sprecare: www.momentidanonsprecare.it