Aperte le iscrizioni per partecipare a MotoTematica

Si avrà tempo fino al 31 luglio per iscriversi alla quarta edizione di MotoTematica – Rome Motorcycle Film Festival, rassegna cinematografica interamente dedicata al mondo della motocicletta che quest’anno si svolgerà l’8 e 9 ottobre alla Casa del Cinema di Roma.

Già costola dell’Eternal City Motorcycle Custom Show, il più grande evento “custom” dedicato alle moto (quest’anno in programma il 2 e 3 settembre al Palazzo dei Congressi dell’EUR), MotoTematica si rivolge a tutti i filmmaker stimolati dalla passione per le due ruote, con l’obiettivo di promuovere la propria opera a tema ispirata a sogni, avventure e storie di persone coinvolte nel mondo a due ruote.

Come da tradizione, le categorie in concorso premieranno il Miglior documentario; il Miglior lungometraggio; il Miglior cortometraggio documentario; il Miglior cortometraggio. Due premi, inoltre saranno dedicati ai Migliori MotoClub e Gruppi, mentre il pubblico in sala assegnerà il proprio voto nella sezione “People’s Choice”. La direzione artistica è a cura di Benedetta Zaccherini.

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma Film Freeway al link https://filmfreeway.com/MotoTematica