Festa della Mamma: 5 consigli diventare una mamma (e donna) più felice

Per la Festa della Mamma, non aspettare che siano gli altri a ricordare questa ricorrenza. Pensaci da sola: fatti un regalo, che non sia utile solo per quel giorno, ma possa contribuire a cambiare in meglio il tuo quotidiano.

Tra famiglia, lavoro e tempo libero, sono infatti tante le attività che una mamma deve riuscire a conciliare. Il tempo non basta mai e a farne le spese è il benessere psicofisico e i rapporti con il compagno della vita, i figli e gli amici.

Ma la soluzione c’è, basta attivarsi per gestire e organizzare il proprio tempo, in modo da riuscire a focalizzarci sugli aspetti della vita che più ci appagano.

Ecco allora 5 consigli da seguire per sfruttare nel migliore dei modi ogni minuto della nostra vita (e soprattutto per fare ciò che più ci rende felici):

1.Commissioni, orari e appuntamenti da ricordare, ma ti dimentichi sempre dell’agenda o della lista a casa? Non diventare matta: usa le “note” del tuo smartphone. Avrai sempre tutto a portata di mano.

2. Sei stufa di cucinare tutti i giorni? Dedicati a questa attività solo una volta alla settimana. Cucina in grandi quantità e congela nelle apposite vaschette, con etichette che riportano contenuto e data. E alla sera, voilà, dovrai solo scongelare i cibi già pronti!

3. Quando parcheggi, non perdere tempo a cercare il parcometro e la tariffa corretta: usa l’app EasyPark dal tuo smartphone e prolunga la sosta ovunque ti trovi, senza più preoccuparti di prendere una multa.

4.Fila in banca? Dimenticatela! Attiva l’home banking e potrai effettuare tutte le operazioni bancarie comodamente dal pc o dallo smartphone quando e dove ti fa più comodo

5. Non trovi mai il tempo di leggere? Ascolta un audiolibro, magari interpretato dal tuo attore/attrice preferito/a. Lo puoi fare mentre cammini, guidi o fai sport

Ricordati: una mamma felice è una donna meno stressata e più sorridente.

Buona Festa!