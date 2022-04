Terra: 1.000 alberi da frutto in America Latina e Africa

ENEC Italia ha confermato la sua attenzione verso le tematiche di sostenibilità ambientale e sociale e ha donato un contributo a Treedom per la piantumazione di 1.000 alberi da frutto in America Latina e Africa.

Treedom è un’importante associazione che si occupa di finanziare progetti per la realizzazione e la tutela di ecosistemi sostenibili. Le sue iniziative mirano ad apportare benefici ambientali, sia a livello locale che globale, ma anche sociali, dal momento che creano opportunità di lavoro e mezzi di autosostentamento per le comunità del territorio dove vengono piantati gli alberi.

La foresta di SENEC Italia, che si va a sommare a quella della capogruppo SENEC Gmbh che conta altri 1.500 alberi, consta di 1.000 piante da frutto localizzate in Madagascar, Tanzania, Guatemala, Ecuador e Colombia. In totale contribuirà ad evitare l’emissione in atmosfera di oltre 178 tonnellate di anidride carbonica in 10 anni. Questi calcoli si basano sui dati di GlobAllomeTree, un database utilizzato per calcolare lo stock di carbonio degli alberi, e rappresentano dei valori medi. Per garantire che essi non siano eccessivamente ottimistici, Treedom aggiunge un ulteriore 5-10% di alberi oltre a quelli piantati grazie al contributo dei donatori.

“L’attenzione verso la sostenibilità è nel DNA della nostra azienda – dichiara Vito Zongoli, Managing Director di SENEC Italia – e questa iniziativa si allinea con i valori che la animano. Vogliamo dare un contributo per un mondo più rinnovabile e green e vogliamo farlo non solo nel lavoro di tutti i giorni, ma anche agendo concretamente a favore dell’ambiente, della società e delle generazioni future.

Ciascuno può dare un contributo in questo senso e la collaborazione con Treedom è la testimonianza del nostro impegno in tale direzione”.