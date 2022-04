Su Wallapop centinaia di opere letterarie aspettano un nuovo lettore

Fra gli oggetti che collezioniamo da quando siamo piccoli, ad accompagnarci in ogni step della vita, troviamo sicuramente i libri: che siano romanzi, fumetti, saggi o perché no thriller avvincenti, ognuno di noi ha nelle proprie librerie moltissimi testi con i quali ha viaggiato nel tempo in spazi sconfinati, calandosi nei panni dei protagonisti di queste storie fantastiche.

Il mese di maggio, che è stato designato come mese del libro già da diversi anni, è il momento migliore per dare nuova vita ad avvincenti opere. Ad aiutarci in questo intento troviamo un alleato perfetto: Wallapop, la piattaforma di compravendita di oggetti second hand che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, grazie al quale moltissimi appassionati di questo “hobby” saranno in grado di trovare il loro prossimo libro del cuore, che ha già vissuto una prima vita nelle mani di qualcun altro.

Nell’era del digitale, anche la compravendita di libri usati si sposta nel web, mantenendo sempre un occhio di riguardo verso il pianeta. Secondo una recente ricerca commissionata da Wallapop a Bva Doxa[1], il 52% degli intervistati acquista regolarmente oggetti di second hand e, di questi, il 47% è già un acquirente di libri usati, mentre solo il 38% lo utilizza per vendere libri e riviste. In generale ben il 79% degli utenti tiene in grande considerazione la “sostenibilità” quando decide di effettuare un acquisto.

Wallapop ha identificato cinque buoni motivi per comprare o vendere libri usati:

1. Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, riducendo così l’emissione di CO2 e la deforestazione

2. Ricercare commenti e appunti che altri lettori prima di noi hanno impresso fra le pagine di un testo, e che noi stessi possiamo a nostra volta fare, per altri

3. Liberare la soffitta della collezione di fumetti che è stata fondamentale durante la nostra crescita, ma che ora occupa solo spazio, augurandosi che per altri possa avere lo stesso valore che ha avuto per noi

4. Scoprire autori dei quali non eravamo a conoscenza, grazie ai costi contenuti del second hand

5. Alleggerire le librerie prima di un trasloco, così che i testi possano trovare nuova vita nelle case di tante altre persone, e che i nostri nuovi inizi possano essere poi riempiti con il tempo con nuove bellissime avventure

Dall’inizio 2022 tra i libri maggiormente richiesti sulla piattaforma troviamo, al primo posto, Il Colibrì, vincitore del premio strega del 2020, che presto vedrà l’uscita del suo adattamento cinematografico con interpreti come Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak e Nanni Moretti. Al secondo posto l’intramontabile saga di Harry Potter, un classico senza tempo per grandi e piccini, e al terzo i libri di testo scolastici che possono essere utilizzati, senza dubbio, da più studenti. Fra i libri più venduti, sempre da inizio anno, a dominare la classifica sono i testi legati al mondo della cucina e i classici Disney.

Non resta quindi che esplorare nella sezione di Wallapop cinema, libri e musica, per trovare un libro perduto (magari prestato ad un amico che non lo ha più restituito), un libro letto da bambini che potrebbe diventare un regalo per amici o parenti, o vendere il libro di fisica quantistica comprato in un momento in cui riponevamo troppe aspettative sulla nostra reminiscenza scolastica, le alternative sono davvero infinite!

Che la ricerca abbia inizio e come scriveva Calvino in Se una notte d’inverno un viaggiatore: “Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce. Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla”.

Per maggiori informazioni visita it.wallapop.com