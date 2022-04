Il ruolo del genitore nelle scelte dei figli dopo la Laurea

Si terrà il 28 aprile, dalle ore 18, nella prestigiosa sede di CUOA Business School, l’evento dedicato interamente alle famiglie dei giovani neolaureati/laureandi: si parlerà di come affrontare una tappa importante nella vita di un genitore e nell’attività di orientamento delle scelte future dei figli.

Specialmente in un momento storico come questo, nel quale non mancano incertezze relative al futuro, il ruolo del genitore diventa sempre più importante e cruciale. Come se non bastasse, scegliere il giusto percorso post Laurea diventa un’impresa ancora più complessa vista l’enorme offerta formativa attualmente disponibile sul mercato. Ma l’ignoto e l’incertezza non devono essere visti come motivo di paura e preoccupazione, bensì come occasione di dimostrare il proprio coraggio e mettere in campo i propri valori.

“Abbiamo deciso di riservare ai genitori un momento dedicato, con l’obiettivo di capire insieme in che misura le loro aspettative possono influire sul processo di scelta dei figli, nel delicato passaggio dall’Università al mondo del lavoro. – spiega Ivana Simeone, Responsabile dei Mastre Full Time CUOA e orientatrice esperta del mondo giovani – Il ruolo dei familiari in questo importante momento di transizione è cruciale e al contempo delicato, qui si intrecciano sogni personali più o meno realizzati e aspettative nei confronti dei propri figli. Ogni genitore esercita una funzione di amplificazione di ambizioni, è importante quindi prendere consapevolezza di questo importantissimo compito di guida e orientamento, lasciando il giusto spazio alla concretizzazione dei sogni dei propri figli”.

Le domande che si pongono i giovani in questa fase della propria vita sono molteplici e, insieme a loro, anche i familiari si interrogano su quale possa essere il modo migliore per essere di supporto in una scelta così importante, che senza dubbio è fondamentale per il futuro lavorativo e professionale. Da una parte dunque ci si domanda quale possa essere il percorso giusto, quello più appagante e con buone prospettive nel lungo periodo; dall’altra, invece, ci si chiede quali siano le corrette mosse per consigliare, sostenere e supportare, senza imporre le proprie volontà e i propri pensieri.

Per questo motivo, l’incontro è stato pensato come un vero e proprio Laboratorio Esperienziale, con l’obiettivo di permettere a chiunque ne senta la necessità di confrontarsi con psicologi ed esperti di orientamento in una serata di dialogo e scambio di stimoli reciproci, in cui gli esperti CUOA forniranno delle linee guida per trovare l’equilibrio necessario fra orientare, guidare e sostenere, ascoltando i propri figli e aiutandoli a comprendere le diverse opzioni per il proprio futuro.