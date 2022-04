Al via il primo “Health Revolution Day”

Sabato 9 aprile Palazzo di Varignana ospita il primo Health Revolution Day, una giornata dedicata ai temi del benessere, della salute e della longevità. Professori, docenti, medici ed esperti del benessere si raccolgono per scambiare opinioni e illustrare i risultati delle loro ricerche, in una tavola rotonda guidata dalla dottoressa Annamaria Acquaviva, fondatrice del Medical Center di Palazzo di Varignana.

Al mattino una tavola rotonda, seguita da una serie di workshop e masterclasses per far vivere agli ospiti delle esperienze tra natura, salute e benessere. A partire dal workshop sensoriale e nutraceutico sull’Olio EVO, elisir di longevità.

Una giornata aperta al pubblico, l’occasione per scoprire un nuovo modo di concepire la salute personale e la longevità. Temi affrontati anche nel libro “Health Revolution, i 5 Pilastri della salute” – edito da Tecniche Nuove – che verrà presentato in anteprima e nel quale viene illustrato il metodo Acquaviva, basato su 5 pilastri della salute: nutrizione personalizzata, armonia interiore, attività fisica, riposo, integrazione alimentare e cosmetica.

“L’Health Revolution Day intende essere un’occasione per tutti quanti interessati ai temi della salute, del benessere e della longevità; per conoscere e approfondire le più recenti esperienze scientifiche che si dedicano a studiare il benessere della persona. – afferma la dottoressa Annamaria Acquaviva, fondatrice del Medical Centre di Palazzo di Varignana – Per questo primo appuntamento ho voluto invitare alcune delle personalità più autorevoli del settore a esporre il frutto dei loro studi, per restituire al pubblico un approccio olistico attento ai rapporti tra mente e corpo. Una giornata ricca di testimonianze, che si completa nel pomeriggio con dei workshop tematici attraverso i quali il pubblico potrà vivere delle esperienze autentiche e partecipative: per muovere i primi passi in un percorso di consapevolezza. Proprio come nel Metodo che descrivo nel mio ultimo libro – “Health Revolution. I 5 pilastri della salute” per avviare un percorso volto a far diventare ognuno la versione migliore di se stesso, l’occasione per un cambiamento, per una nuova consapevolezza. Con questo spirito e con questo obiettivo ho fondato il Medical Center di Palazzo di Varignana, non per fornire un metodo “alla moda”, ma per rivoluzionare l’idea stessa di salute, costruendo un percorso olistico su misura delle persone.”