Sandali e sneakers tra moda e sostenibilità

Gioseppo Woman accoglie la stagione SS 22 con nuovi trend in cui il colore è il protagonista: sfumature malva, celeste e lime abbracciano diversi materiali come la pelle verniciata, i metallizzati e le pelli più confortevoli.

I sandali minimal restano un punto chiave della collezione. Sempre comodi, flessibili, leggeri e in diverse altezze si adattano a tutti i tipi di stile. Non mancano nella collezione anche modelli “ugly” e a ragno, con chiusura a strappo e con fibbie.

Nella linea casual-sport spuntano sneakers realizzate con pelle e tessuti extra soft per garantire comfort e traspirabilità. Per quanto riguarda i colori, le tonalità neutre e pastello sono le protagoniste con dettagli print come il camouflage ma in una versione più essenziale e ricercata.

New entry della collezione, arrivano le nuove costruzioni più leggere, zeppe foderate con materiali naturali come la rafia o la juta.

Anche la sostenibilità gioca un ruolo importante nella nuova collezione SS 22 del brand. Attraverso l’etichetta HAVE A NICE WORLD, Gioseppo Woman presenta una linea di sandali con suole in cuoio prodotte attraverso un processo di concia più sostenibile.

Le fodere e le suole dei modelli di sneakers sono realizzate con PET riciclato al 100%, lacci di cottone organico e suola in gomma riciclata.

Per ogni acquisto effettuato fino al 21 Aprile 2021 nello shop online di GIOSEPPO verrà piantato un albero nella GioForest.