Grazie al successo di molti film, tra cui il recente “Don’t look up”, con Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence nei panni di due scienziati che scoprono un corpo celeste diretto sulla Terra, sempre più persone continuano ad essere affascinate dall’astronomia. Per loro e per tutti quelli che sognano da sempre di poter possedere un pezzo di Luna, di Marte o di esporre in salotto un’asteroide, Catawiki, la principale casa d’aste online per oggetti rari ed eccezionali, ha lanciato un’asta esclusiva di meteoriti.

Fino al 2 aprile, sarà possibile aggiudicarsi una selezione unica di corpi celesti con origini particolari tra cui un meteorite lunare di 1 kg, il più grande mai messo all’asta su Catawiki: con un prezzo stimato dagli esperti di 300.000 euro è uno dei punti forti di questa vendita unica.

Per quelli più interessati al pianeta rosso, invece, sarà messo all’asta anche un meteorite di Marte che ha un prezzo stimato dagli esperti di Catawiki di circa 80.000€. L’oggetto ha la particolarità di avere una crosta di fusione completa e fresca, abbastanza rara per questo tipo di meteorite.

Rappresentando solo l’1% delle cadute di meteoriti, le pallasiti oltre ad essere rare, sono spesso i pezzi più pregiati per i collezionisti e, una volta lucidati, sono apprezzati anche per le loro qualità estetiche. Su Catawiki sarà possibile comprare un Pallasite di Sericho di ben 62kg con un prezzo stimato dagli esperti di 72.000€.

In vendita, poi, anche un meteorite di 11 kg proveniente dalla fascia degli asteroidi compresa tra Marte e Giove: una pietra che faceva parte di una pioggia di meteoriti caduta sulla città di Viñales a Cuba nel 2019 e che oggi ha un prezzo stimato di 110.000 euro.

Un altro oggetto di primo piano nella speciale asta di Catawiki è una grande condrite enstatite del peso di 72 kg. Le condriti sono il più primitivo dei meteoriti e questa ha un valore stimato di 31.000 euro.

“Le meteoriti sono oggetti affascinanti. Queste pietre, che risalgono all’inizio dell’universo, hanno il potere sia di costruire la vita che di distruggerla, come nel caso dei dinosauri” – ha dichiarato Trevor Boyd, l’esperto di meteoriti che ha curato l’asta. “Sono particolarmente orgoglioso di offrire su Catawiki questa vendita di oggetti extraterrestri e in particolare questo pezzo di Luna da 1kg. Finora, solo gli astronauti o gli scienziati della NASA sono stati in grado di tenere in mano questo tipo di oggetto. Grazie a Catawiki, ora chiunque ha la possibilità di far parte di questo cerchio ristretto e di essere un po’ più connesso con lo spazio!”.