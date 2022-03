Moda inclusiva: l’abbigliamento sportivo e i costumi per tutte le forme femminili

Inclusione e rispetto delle diversità sono temi molto cari a So What, nuovo brand di Activewear che ha realizzato una collezione dedicata a tutte le taglie per celebrare la donna in tutte le sue bellissime forme.

Dalla 2XS alla 6XL, una collezione che si pone l’obiettivo di abbattere ogni forma di giudizio, scardinare luoghi comuni e modelli irraggiungibili. Al contrario, So What esalta le differenze e offre una vasta scelta di articoli per tutte le taglie.

Leggings a vita alta, morbidissimi, reggiseni sportivi, pantaloncini da yoga e costumi da bagno.

Tutti i modelli sono realizzati con un tessuto compressivo elasticizzato in 4 direzioni che assorbe l’umidità, altamente traspirante, ultra morbido ed elastico. Questo rende la scelta ideale sia per gli allenamenti a bassa ed alta intensità.

“Il tema dell’inclusività e della positività del corpo non si limita solo a un’etichetta della taglia ma si estende al valore che un marchio fornisce attraverso i suoi prodotti in combinazione con l’etichetta della taglia. Per noi, l’esperienza So What è incentrata sulla fusione tra moda, funzionalità e inclusività. Il nostro obiettivo principale è creare capi durevoli in cui i nostri acquirenti si sentano a loro agio, indipendentemente dalle loro dimensioni” – afferma Shristi Semwal, co-fondatrice e responsabile creativa di So What.

Non solo completi per lo sport, So What realizza anche costumi da bagno pensati per una sessione di nuoto in piscina oppure per una vacanza al mare.

La collezione di So What è incentrata sulla celebrazione della vita e della resilienza in tutte le sue vivaci sfumature, dopo una pandemia incredibilmente lunga.

«So What è un brand che ricerca il trend con un approccio sostenibile tra ricerca e produzione. La fusione tra stile, funzionalità e resistenza è al centro dell’ideazione e della produzione dei capi. Ogni pezzo è il frutto di un processo creativo attento alle esigenze dei clienti e alle ultime tendenze, le numerose ricerche svolte hanno dato vita ad articoli cool, espressivi, artistici e confortevoli, percepiti da chi li indossa come un’estensione di sé»