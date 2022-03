Museo di Palazzo Pretorio, le iniziative rivolte ai ragazzi affetti da autismo

I ragazzi del centro Silvio Politano-sezioni minori della Fondazione Opera Santa Rita diventeranno guide speciali per compagni, famiglie, educatori alla scoperta della mostra HI WOMAN! e del museo nel racconto della loro esperienza al Pretorio

Un Museo per tutti, quello di Palazzo Pretorio, che coglie l’occasione della mostra HI WOMAN! per aprirsi, ancora una volta, a giovani e adulti con le caratteristiche dell’autismo. Con la visita guidata che avrà luogo il 17 marzo, dedicata ai ragazzi della Fondazione Opera Santa Rita, si rinnova la collaborazione che ha visto nel 2021 la pubblicazione della guida A.R.T.E. pensata e realizzata dai ragazzi del Centro Silvio Politano della Fondazione Opera Santa Rita.

Il 2 aprile, la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo”, diventa un’occasione ulteriore per creare legami, relazioni e socialità al museo, un’opportunità per mettersi in gioco e partecipare attivamente raccontando ad amici e parenti non solo le emozioni vissute al museo durante la realizzazione del progetto A.R.T.E. – Guida per tutti, ma diventando loro stessi portavoce delle storie del museo e della città.

Con questo progetto il Museo si conferma ancora una volta come luogo inclusivo nella convinzione che l’arte, attraverso colori, tratti e suoni, possa essere in grado di sollecitare la creatività e accrescere l’esperienza di relazione, socialità e partecipazione.

“Grazie alla collaborazione con altri enti e istituzioni pubbliche e private del territorio, il nostro obiettivo è di essere un “luogo di e per la comunità”, laboratorio attivo di co-progettazione di pratiche innovative ed efficaci per narrare il panorama artistico e culturale della città, offrendo al pubblico un ampio ventaglio di proposte volte a coinvolgere e includere tutti i pubblici”, afferma l’assessore alle politiche culturali Simone Mangani.

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

17 marzo ore 16,00 – Visita guidata alla mostra Hi Woman dedicata ai ragazzi della Fondazione Opera Santa Rita a cura di Valentina Spinoso, referente dei Servizi Educativi del Museo di Palazzo Pretorio

2 aprile – Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, Presentazione dell’iniziativa e visita guidata al museo condotta dai ragazzi della Fondazione Opera Santa Rita ai loro familiari e amici

giovedì 14 aprile – Visita guidata al museo condotta dai ragazzi della Fondazione Opera Santa Rita dedicata agli amici e agli operatori del Centro.