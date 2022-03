Il podcast “Le Figlie della Repubblica”

Martedì 15 marzo, alle ore 17.30, la Fondazione De Gasperi presenterà, in un evento presso l’Università Cattolica (aula Pio XI in largo Gemelli 1 a Milano), Le Figlie della Repubblica, il podcast pensato per avvicinare i giovani ad alcune delle figure più significative della Repubblica italiana (Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti, Flaminio Piccoli, Pietro Ingrao e Bettino Craxi) attraverso le voci delle figlie (Maria Romana De Gasperi, Serena Andreotti, Flavia Piccoli Nardelli, Chiara Ingrao e Stefania Craxi).

Parteciperanno all’evento le ministre Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Erika Stefani, Ministro per le disabilità, e Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Ad introdurre l’incontro sarà Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore vicario dell’Ateneo, a cui seguiranno in presenza gli interventi di Angelino Alfano, presidente Fondazione De Gasperi, di Valeria Negrini, vice presidente di Fondazione Cariplo, Martina Bacigalupi, responsabile progetti di Fondazione De Gasperi, e online di Martina Cirelli, studentessa che ha collaborato al progetto Figlie della Repubblica, Serena Andreotti e Chiara Ingrao.