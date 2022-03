Paternità e sex appeal

Nel corso degli ultimi anni la figura paterna ha vissuto un forte cambiamento a vantaggio del bilanciamento dei ruoli genitoriali nella coppia. I padri partecipano sempre più attivamente alla crescita dei propri figli, non è raro incontrarli al parco o all’uscita da scuola e scorgere attenzioni che rivelano un lato dolce e premuroso che la donna trova estremamente sexy. Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali[, di recente ha interrogato i suoi iscritti su come una relazione fuori dalla coppia possa influire sulla propria genitorialità. Ben il 74% degli uomini intervistati sono infatti papà.

Nella molteplicità di aspetti che possono convivere in un uomo, come conciliare sex appeal, un partner extraconiugale e i figli?

In primo luogo, per il 37% degli uomini intervistati i figli hanno un ruolo significativo e il 63% di loro resta sposato per questa ragione. Mettere la famiglia al primo posto non significa però rinunciare del tutto a esternalizzare le proprie esigenze sessuali, anzi questo aspetto non pregiudica il ruolo di genitore per il 64% degli uomini intervistati.

Piuttosto trovare soddisfazione sessuale fuori dal letto coniugale ha avuto effetti positivi sull’essere padre per molti uomini, l’84% afferma di aver acquisito una genitorialità più bilanciata proprio dopo aver avuto partner esterni alla coppia.

Quest’ultimo non è l’unico beneficio secondo gli intervistati: il 91% descrive in generale l’esperienza di genitore in modo positivo in seguito a una relazione extraconiugale, molti dichiarano di sentirsi più appagati (26%), felici (23%) e soddisfatti (22%).

“Secondo i nostri utenti, una relazione extraconiugale vissuta all’insegna della più assoluta discrezionalità può tutelare un delicato equilibrio familiare che il partner esterno non va a minare, quanto piuttosto a rafforzare, a vantaggio dell’unità della famiglia, del rapporto con i figli e della propria autostima” – ha dichiarato Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa.

Il 62% degli uomini intervistati ha inoltre affermato che è aumentata l’autostima da quando ha iniziato ad avere partner esterni, il 44% si sente più rilassato e meno stressato, e il 39% prova una maggiore sintonia con i propri desideri, per un generale senso di benessere da cui trae beneficio anche il rapporto con i figli.

Se essere padre può rendere un buon amante, e, viceversa, una relazione con un’amante può rendere un padre migliore, cosa desiderano realmente gli uomini per la festa del papà?

Secondo la survey di Ashley Madison, il 23% ha dichiarato di voler trascorrere del tempo in famiglia, magari una serata di divertenti giochi da tavolo o una speciale gita fuoriporta. Ma il vero lusso è regalarsi del tempo per se stessi e fare ciò che si vuole (per il 25% degli intervistati). Sesso? Ovviamente sì per il 50% dei rispondenti, meglio se con il proprio partner extraconiugale (per il 27%). Perché si sa, il piacere porta sempre una buona carica di endorfine e non c’è niente di meglio per festeggiare, qualsiasi sia la festa o il pretesto.