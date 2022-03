Prevenzione contro il melanoma nei piccoli comuni italiani

La carenza di medici specialisti è un problema noto ormai da tempo: secondo i dati di Anaao Assomed, tra il 2019 e il 2025 si stima un deficit di almeno 16.500 medici specialisti. Una situazione che mette in difficoltà soprattutto i piccoli comuni che compongono l’ossatura del Bel Paese: in alcune zone l’accesso a prestazioni mediche specialistiche, come quelle dermatologiche, risulta davvero complicato. È con questa consapevolezza che Medicilio, start-up innovativa specializzata nel portare esami medici al domicilio del paziente, organizza la prima edizione di “INSIEME PER LA PELLE”, un roadshow della dermatologia che farà tappa proprio nei piccoli comuni di almeno cinque Regioni della Penisola per promuovere la cultura della prevenzione contro il melanoma offrendo gratuitamente esami di controllo dei nei in collaborazione con A.I.Ma.Me – Associazione Italiana Malati di Melanoma.

La prima tappa di “INSIEME PER LA PELLE” è prevista per domenica 13 marzo a Pellezzano, comune di poco più di 10.000 abitanti in provincia di Salerno.