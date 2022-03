La primavera arriva con un tripudio di fantasie floreali in cucina e fuori

L’arrivo della primavera porta con sé energia, allegria e colori vivaci. Per vivere con stile il ritorno della bella stagione sia in casa, sia all’aperto Schoenhuber propone una serie di accessori belli e utili.

Per chi ama pranzare all’aperto oppure godersi uno spuntino veloce dopo una passeggiata al parco, l’ideale è la Lunch box di Lèkuè. Pratica, facile da pulire e trasportare e soprattutto riutilizzabile: un secondo contenitore in silicone “a fisarmonica” presente all’interno occupa poco spazio quando viene richiuso.

Ma se, anziché un pasto frugale, si preferisce organizzare un romantico picnic, è perfetto il Cesto picnic di Cilio. Dal sapore vintage e un po’ country, il cesto ha al suo interno tutto l’occorrente: piatti in ceramica, posate, bicchieri, tovaglioli in tessuto e un comodo cavatappi.

Le borse Loqi sono l’alternativa sostenibile alle shopping bag in plastica e, grazie alle loro diverse fantasie, possono essere utilizzate in diverse situazioni: per fare la spesa, per portare al parco tutto il necessario per una sessione di fitness o per leggere in relax un bel libro sorseggiando una bibita fresca e vitaminica. Tinte pastello e decorazioni floreali celebrano l’arrivo della primavera. Realizzate in poliestere riciclato, un materiale green e resistente all’acqua, sono comode da ripiegare nell’apposita custodia con la cerniera – fornita con le bag – per averle sempre con sé.

Dentro casa, invece, la primavera arriva con un tripudio di fantasie floreali in cucina. Tra le tante proposte di Koenitz non poteva mancare la tazza Les Fleurs Van Gogh, che ripropone il noto dipinto dei girasoli dell’artista olandese: dedicata a chi ama l’arte e non può rinunciarci nemmeno mentre gusta un tè caldo. Per la mise en place primaverile un tocco di eleganza può essere donato dalla scelta dei calici: quelli di Ritzenhoff, da aperitivo, presentano un decoro floreale dai colori accesi. I tovaglioli di Ideal Home Range, con fiori, animali e frutti, completano la tavola e accolgono gli ospiti con una nota primaverile.