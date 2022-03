Continuano le occasioni di convivialità consapevole da Classico trattoria&cocktail

Continua il ciclo delle serate conviviali da Classico trattoria&cocktail, con il secondo appuntamento all’insegna del piacere, del cibo prodotto con rispetto per chi lo consuma, per chi lo produce, per la terra e per gli animali.

Dopo il successo del primo incontro il 24 febbraio scorso, giovedì 3 Marzo 2022 avrà luogo la serata “Milano città agricola”. Azienda ospite la Società agricola Garall/ I Pep Lung di Robecco sul Naviglio (MI), presentata da Luca Garavaglia.

La famiglia Garavaglia, proprietaria dell’azienda agricola e dell’agri-spaccio situati nel cuore del parco del Ticino, coltiva a ciclo chiuso i propri terreni per produrre foraggi, cereali, leguminose, necessari ad alimentare in modo esclusivo i propri animali, suini e bovini. Le carni che verranno servite durante la cena, provengono da Vacche di Razza Varzese, Presìdio Slow Food, bovini autoctoni a rischio estinzione. In accompagnamento ai piatti, durante la serata, saranno presentati i vini di Poderi di San Pietro, tra i più grandi produttori in provincia di Milano. Con una vigna a soli 30 minuti dal centro città, con i loro 60 ettari nei territori di San Colombano e nei comuni limitrofi di Graffignana e Miradolo Terme, sono tra i maggiori produttori della D.O.C. di San Colombano e I.G.T. “Collina del Milanese”.

Il costo previsto è di 40 euro a persona, vini esclusi

Seguiranno poi altri 4 incontri con diverse altre realtà produttrici sempre attente agli equilibri biologici, che presenteranno le loro specialità gastronomiche affiancandole all’assaggio di vini selezionati, per comporre un percorso gustativo completo.

Giovedì 10 marzo Classico ospiterà un’abbinata d’eccezione “Un classico al classico: caviale & champagne” con Emanuele Filippini di Agroittica Calvisius di Calvisano (BS).

L’agrottica Calvisius rappresenta la storia, l’identità e i valori del caviale italiano ,prodotto rispettando i principi di qualità ed artigianalità. Il caviale della pianura bresciana, una delle prelibatezze più raffinate della gastronomia mondiale, è prodotto in proprio ed è ottenuto da allevamenti di Storione di diverse varietà, nelle acque sorgive limpide e purissime presenti nell’area.

Il 10 marzo si avrà la possibilità di assaggiare il caviale in una degustazione comparata di tre tipologie con il pregevole accompagnamento di quattro champagne di piccoli produttori scelti, proposti ed illustrati dell’azienda francese Sparkling World, di Reims, nel cuore della regione Champagne, specializzata nella ricerca e selezione di champagne da proporre a chi cerca la vera distinzione.

Gli champagne in lista saranno: il Blanc de Blancs Brut – Champagne Frédéric Torchet, Le Fruit de ma Passion 1er Cru Extra-Brut – Champagne Vincent Charlot, il Cuvée Elia – Blanc de Blancs 1er Cru Extra-Brut – Champagne Charlot-Tanneux e da ultimo Triptyque 1er Cru – Champagne Stroebel.

Il costo previsto è di 50 euro a persona, vini esclusi

Giovedì 17 marzo è la volta di “Solosale: brisaola tradizionale di montagna”. Sì, avete letto bene! Brisaola storica di Valchiavenna elaborata dallo chef stellato Stefano Masanti del Ristorante Il Cantinone, socio fondatore di MA! Officina Gastronomica che pure ha sede a Madesimo (SO).

Quest’ultima produce piccoli lotti di salumi artigiani, anche di Suino Nero delle Alpi, e confetture con materie prime che trasmettono profumi e sapori delle vallate di montagna. La qualità ambientale viene messa al primo posto nella scelta di carni, frutti selvatici e verdure che provengono tutti da allevatori e coltivatori locali. Plus della serata: lo stesso Stefano Masanti cucinerà con Emanuele, chef del Classico, i caratteristici Pizzoccheri bianchi di Valchiavenna.

Saranno immancabile accompagnamento i vini di Valtellina.

Il costo previsto è di 40 euro a persona, vini esclusi

Giovedì 24 marzo la kermesse continua con “Parla come mungi: dai pascoli delle Orobie alla tavola” che vedrà come protagonista la produzione casearia interpretata dallo chef di casa. In tavola due Presìdi Slow Food: lo Stracchino all’antica delle valli orobiche, l’Agrì di Valtorta. Ospiti di rango il Grasso d’Alpe e la Mascherpa stagionata.

La tradizione casearia delle montagne di Lombardia verrà introdotta dall’eco- gastronomo Lorenzo Berlendis. Già vicepresidente di Slow Food Italia e collaboratore per la stesura di ‘Formaggi Naturali’ di Slow Food Editore.

La strepitosa compagine di formaggi sarà degnamente accompagnata dai vini di Poderi di San Pietro.

Anche in questa occasione presenzierà alla serata “l’azienda “Risotesta, il riso della cascina Grampa” di San Pietro Mosezzo (NO).

Il costo previsto è di 40 euro a persona, vini esclusi

Il cerchio degli incontri si chiuderà il giorno 31 marzo con “Ruspante: un volatile allevato con rispetto” con la partecipazione di Lara Cordioli dell’azienda agricola Pollo Ruspante di Sona (VR).

Da quasi un secolo la famiglia Cordioli si impegna nell’allevamento di animali da cortile unendo tradizioni contadine tramandate a tecniche moderne di controllo e igiene, per garantire benessere animale e salubrità. Tutti gli animali sono allevati unicamente all’aperto e nutriti con soli cereali.

I piatti, naturalmente a base di carne di pollo, saranno accompagnati dai vini bio della cantina Ronchi di Genestaro sita alle porte della Val San Martino ad Ambivere (BG).

Il costo previsto è di 40 euro a persona, vini esclusi