Kinder sta animando il Carnevale di Viareggio

Kinder e la Fondazione del Carnevale di Viareggio entrano in contatto per la prima volta nel 2019 e lì scoprono di avere obiettivi e filosofie comuni: innovazione, fantasia e divertimento messi al servizio delle famiglie. Kinder, brand che da oltre 50 anni ha come mission quella di favorire nelle famiglie il piacere dello stare insieme, ha così deciso di festeggiare questa importante ricorrenza offrendo al pubblico un ulteriore divertimento durante il Carnevale di Viareggio, uno dei più importanti e più antichi in Italia e nel mondo, che vanta ormai ben 148 anni di tradizione e oltre 500.000 spettatori per ogni edizione.

Dopo un anno di stop, Kinder animerà infatti tutte le giornate dei festeggiamenti – domenica 20, giovedì 24 e domenica 27 febbraio, martedì 1, sabato 5 e sabato 12 marzo, che saranno teatro dei sei Grandi Corsi Mascherati – presso il suo stand dedicato situato lungo il percorso di sfilata, coinvolgendo grandi e piccini in un gioco tipico della tradizione, reso ancora più dolce e divertente grazie alle bontà Kinder: la Pentolaccia!

Giochi e dolci contribuiscono da sempre a creare l’atmosfera di festa caratteristica del carnevale e con la Pentolaccia Kinder bastano 3 semplici passi per scatenare tutta la bontà del Carnevale: riempila con i tuoi prodotti preferiti, gioca in compagnia e gusta tutte le bontà Kinder.

Oltre alla Pentolaccia, saranno molteplici le attività che rallegreranno le famiglie presenti nella capitale del Carnevale. L’ingaggiante e colorato stand Kinder, vera e propria area Kids della manifestazione, offrirà infatti a grandi e piccini il massimo del divertimento attraverso varie attività sia al suo interno che tra le vie del corso.