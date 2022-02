Esperienze di arte digitale immersiva sui display LG

LG Electronics (LG) ha stretto una partnership globale con l’azienda statunitense Blackdove per offrire la possibilità di vivere un’esperienza di arte digitale immersiva sui display LG. L’arte digitale sta diventando l’ultima frontiera del mercato dell’arte a livello globale e, grazie alle soluzioni di digital signage di LG e all’integrazione tra il software e le opere curate dalla galleria d’arte digitale di Blackdove e dalla piattaforma NFT (token non fungibile), sarà possibile vivere un’esperienza di visione unica.

I display di altissima qualità di LG rappresentano la soluzione perfetta per le installazioni artistiche e sono ideali in contesti come lobby aziendali, gallerie, residenze di lusso e innumerevoli altri ambienti pubblici. I LED signage di LG offrono un’eccezionale flessibilità, grazie alla facilità di installazione e alla loro modularità. Dotati di risoluzione Full HD (1.920 x 1.080) a 8K (7.680 x 4.320) offrono, inoltre, un’elevata qualità delle immagini.

Disponibile nei mercati di tutto il mondo a partire da questo trimestre, il software di Blackdove può essere integrato alle soluzioni LG LED signage tra cui LG MAGNIT, LG LED Bloc, LED All-in-One e fine-pitch LED per offrire l’ampia selezione di asset artistici digitali della galleria. Il team curatoriale di Blackdove seleziona personalmente le opere di artisti contemporanei come Jonathan McCabe, Kenneth Wayne, Meghan Cheng, Franck Lefebvre e Jamie Scott. La selezione comprende una vasta gamma di soggetti e stili per tutti gli appassionati di arte digitale, sia esperti che non.