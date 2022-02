IED: Open Days 2022 rivolta ai futuri studenti e designer

Una settimana al mese da febbraio a settembre, in presenza e online, per presentare l’offerta formativa dell’Istituto Europeo di Design: questo il programma di OPEN DAYS delle sedi italiane IED di Milano, Roma, Torino, Firenze,Cagliari, Venezia e dell’Accademia Aldo Galli di Como. Gli appuntamenti sono pensati per illustrare tutta l’offerta IED in ambito formativo nelle discipline del Design, della Moda, dell’Arte e del Restauro, delle Arti Visive, della Comunicazione e del Management.

Ogni settimana di incontri è dedicata ai livelli Undergraduate o Postgraduate offerti dall’Istituto: dai corsi Triennali, ai corsi di Formazione Continua, fino ai corsi Master, erogati sia in italiano che in lingua inglese. Il programma di appuntamenti prevede una serie di workshop e presentazioni di area con il coinvolgimento diretto di docenti, coordinatori, Alumni, studenti e diplomandi, al fine di trasmettere ai futuri studenti tutta la forza progettuale ed esperienziale del metodo formativo IED.

Gli incontri si terranno in modalità mista a seconda delle disponibilità organizzative delle sedi e per garantire massima sicurezza a tutti i partecipanti. Sono previsti incontri sia in presenza che da remoto, in modo da rendere accessibile ogni presentazione anche a coloro che non hanno possibilità di recarsi fisicamente in sede.

Il primo appuntamento in calendario – dal 22 al 26 febbraio – sarà l’occasione per scoprire l’offerta dei corsi Triennali in italiano e in inglese. Durante gli Open Day sarà possibile conoscere gli Advisor IED, le figure indicate a facilitare e consigliare nel percorso di scelta e che saranno a disposizione per chiarire eventuali dubbi circa le procedure di ammissione e di iscrizione. Sarà inoltre possibile prenotare con loro un colloquio one to one. Gli altri appuntamenti mensili seguiranno il calendario a seguire:

_ le giornate dal 21 al 25 marzo e dal 23 al 27 maggio saranno dedicate alla presentazione dei corsi Master IED, corsi pensati per affinare e consolidare la costruzione della propria identità professionale;

_ dal 26 al 29 aprile è prevista una settimana dedicata alla scoperta dell’offerta formativa dei corsi Triennali in italiano e inglese e dei corsi Summer, Semester e One Year in lingua inglese;

_ dall’11 al 15 luglio è previsto l’ultimo ciclo di incontri dell’anno accademico 2021/22 con una settimana dedicata ai corsi Triennali e ai corsi Semester e One Year, erogati in lingua inglese.

Infine dopo la pausa estiva, nei giorni tra il 26 e il 30 settembre sono previsti gli Open Days dedicati all’offerta dei Corsi di Formazione Continua rivolti a chi desidera acquisire strumenti tecnici, affinare le proprie competenze o svilupparne di nuove, per intraprendere una nuova esperienza professionale o per rendere più competitivo il proprio profilo.

Per registrarsi agli Open Days e per ulteriori informazioni : ied.it/openday.