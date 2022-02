Cani e gatti: un ciclo di eventi formativi dedicati ai Medici Veterinari

Il benessere psicofisico di cani e gatti è importante per garantire una vita serena a loro e ai loro proprietari, ma può diventare un fattore determinante per tutti quegli animali da compagnia meno fortunati, ospiti di strutture rifugio quali canili e gattili. La loro salute, anche psicologica, è un fattore determinante per offrire loro un presente e un futuro migliore, soprattutto ai fini di un’adozione.

È per questa ragione che Zoetis, leader mondiale per la salute degli animali, e Fondazione CAVE CANEM, un’impresa sociale al femminile nata per cambiare il destino di cani e gatti abbandonati, si sono unite nel comune obiettivo di consentire il miglior destino possibile per questi animali attraverso un progetto formativo dedicato a tutti i Medici Veterinari. L’obiettivo è anche quello di riportare l’attenzione su un tema che riguarda sia il benessere animale sia la salute pubblica, tutelando anche il diritto all’assistenza veterinaria dei cani e dei gatti abbandonati.

Da febbraio ad aprile, un ciclo di incontri gratuiti offriranno approfondimenti e strumenti utili per prendersi meglio cura di questi animali. Tre saranno i focus tematici che saranno analizzati con il supporto di Key Opinion Leader di riferimento del settore. Il primo è la medicina comportamentale, una disciplina di fondamentale importanza per individuare la natura di un comportamento disadattivo e le migliori modalità di gestione e trattamento del paziente. Nel secondo incontro si affronterà, tra gli altri, il tema delle Zoonosi, ovvero le malattie che si trasmettono direttamente dagli animali all’uomo o viceversa. Nel terzo e ultimo incontro si parlerà invece della pratica clinica in canile, un’attività di centrale importanza in cui l’esperienza gioca un ruolo determinante per offrire una risposta pronta ed efficace alle problematiche dei pazienti.

Per le tematiche trattate la partecipazione agli eventi è riservata esclusivamente ai Medici Veterinari iscritti all’albo. Per maggiori informazioni sugli incontri e iscriversi gratuitamente contattare la Segreteria Generale di Fondazione CAVE CANEM: info@fondazionecavecanem.org.