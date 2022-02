2 italiani su 3 in vacanza in Italia

Il nuovo Osservatorio EY Future Travel Behaviours ha rilevato i trend connessi ai viaggi per vacanza e lavoro nel Paese, delineando come evolveranno le attitudini e le intenzioni degli italiani nel corso del 2022.

I dati dell’Osservatorio evidenziano come, nonostante la pandemia, sia cresciuta la frequenza tra gli italiani a viaggiare ma sono cambiate alcune attitudini e preferenze dei viaggiatori.

In particolare:

Per il 74% la scelta verte sulla sostenibilità: la maggior parte afferma di aver fatto scelte di viaggio pensando alla sostenibilità in quanto sono preoccupati per le conseguenze delle proprie azioni sul pianeta pertanto all’impatto ambientale

Nel 2022 oltre il 60% tornerà alle stesse abitudini di viaggio pre-pandemia e 1 su 4 aumenterà il numero di viaggi: nel 2021 oltre l’80% degli italiani è tornato a viaggiare per motivi di vacanza, un dato in miglioramento rispetto al 2020 (70%), anche se ancora inferiore ai livelli pre-pandemia e le intenzioni per il 2022 confermano questo trend.

2 individui su 3 viaggeranno prevalentemente in Italia: per rilassarsi e riposarsi (65%), scoprire nuovi luoghi e fare nuove esperienze culturali e gastronomiche (61%) e stare insieme a familiari e amici (46%).