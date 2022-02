Bari è la città italiana dove si vive meglio nel 2022

Come mantenersi in salute e avere uno stile di vita sano? Questa è la domanda del secolo, specie dopo due anni di restrizioni che ci hanno reso difficile uscire e fare esercizio. Tra i propositi per il 2022, per molti c’è l’immancabile desiderio di trovare il proprio benessere psicofisico.

L’ambiente, infatti, gioca un ruolo fondamentale nell’aiutarci a mantenere uno stile di vita equilibrato e sano.

Il team di Lenstore ha quindi deciso di analizzare 48 città internazionali e 15 città italiane per scoprire dove si vive meglio. Per stilare questa classifica, Lenstore ha dato a ogni città un punteggio in base a dieci parametri, come i livelli di obesità e il tasso di inquinamento.

Se tra la città del mondo con le migliori condizioni di vita spuntano Vienna, Dubai e Copenaghen, tra la italiane si distaccano in particolar modo le città del Sud.

Bari è stata incornata come la città italiana dove è più facile vivere felici e in forma. I motivi? Tante ore di sole e costi ridotti per le bottiglie d’acqua e l’iscrizione in palestra. Le tre posizioni successive sono occupate da Palermo, Messina e Catania, che offrono uno stile di vita rilassato, un carovita basso e un ottimo clima.