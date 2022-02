Un laboratorio montessoriano a casa tua: in cucina

Avete mai pensato che preparare una torta insieme ai vostri bambini fosse un valido esercizio per allenare l’intelligenza logico-matematica? Oppure che cuocere le patate al forno diventasse un ottimo spunto per parlare di storia e di geografia?

QUID+, la linea editoriale educativa firmata da Gribaudo, parte del Gruppo Feltrinelli, ha ideato il libro “Il Mio Laboratorio Montessori In Cucina”, per allenare i sensi, la manualità fine e la conoscenza del mondo dei bambini.

Il volume contiene 5 racconti illustrati ispirati a fatti realmente accaduti nella famiglia Bastiani e, per questo motivo, incentrati sul piccolo chef di casa, Noah. Al termine di ogni storia sono suggerite tante attività montessoriane facilmente replicabili nella quotidianità di casa.

Infine, la guida dedicata agli adulti aiuta i genitori a comprendere come l’ambiente della cucina possa trasformarsi in un luogo di apprendimento e di sperimentazione, a cura dell’autrice Barbara Franco e con la consulenza di Cristina Venturi, insegnante di scuola primaria e formatrice dell’Opera Nazionale Montessori.

La cucina si trasforma in uno spazio multidisciplinare, multicompetenze e multisensoriale. I bambini e le bambine possono perlustrare la cucina, cucinare insieme ai genitori e sperimentare diverse ricette, motore di piccole esperienze di vita quotidiana, come andare al mercato dal contadino di fiducia, non trovare l’ingrediente giusto e dover ricorrere a qualche stratagemma per ottenere comunque un buon piatto.

“ ‘Il Mio Laboratorio Montessori In Cucina’ racchiude divertenti storie quotidiane, ma è anche un grande laboratorio di attività che i bambini possono sperimentare insieme ai propri genitori per crescere con curiosità e passione, cogliendo e assaporando ogni aspetto della vita quotidiana – spiega l’autrice e ideatrice di QUID+ Barbara Franco – come accade in ogni racconto a Noah, il cucinare insieme, se vissuto consapevolmente come momento di apprendimento e di sperimentazione, permette di spaziare nei diversi campi del sapere. In cucina è possibile imparare procedure, allenare la propria autonomia, attivare connessioni con altre persone e sviluppare l’intelligenza linguistica, le abilità comunicative, l’intelligenza logico-matematica e il problem solving, usando come riferimento la rivoluzionaria pedagogia montessoriana. Si parla, quindi, di scienze, di geografia, di storia, di natura e di rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi”.