Al via testinscena® 2022, concorso per giovani compagnie teatrali professioniste

Dal 1° febbraio al 15 marzo 2022 sarà online, sul sito fondazioneteatro.ch, il bando testinscena® 2022, giunto alla sua quinta edizione. La pandemia, pur avendo dato lo scorso anno una battuta d’arresto al mondo dello spettacolo dal vivo, non ha impedito agli autori di dedicarsi alla scrittura di nuovi progetti e tanti sono i lavori germogliati tra il 2020 e il 2021. Da qui l’auspicio di veder crescere il concorso non solo in termini di adesioni, ma anche in termini qualitativi.

Come nelle precedenti edizioni, per la compagnia vincitrice sono previsti un premio in denaro; l’affiancamento, registico o drammaturgico, di un tutor professionista durante la fase di creazione dello spettacolo; e due residenze artistiche, una a Lugano, nella sede della Fondazione, e una a Milano, negli spazi di Campo Teatrale, dove lo spettacolo vincitore debutterà entro la fine dell’anno 2022.

I cinque finalisti dovranno presentare 15 minuti del loro progetto artistico davanti alla giuria e davanti a un pubblico selezionato. Con i membri della prima, dovranno inoltre sostenere 20 minuti di colloquio motivazionale. La finale avrà luogo il 18 maggio 2022 presso la sede della Fondazione. In quell’occasione si decreterà il vincitore dell’edizione 2022 e seguirà la relativa premiazione.

Il bando si rivolge alle giovani compagnie teatrali professioniste con sede legale in Svizzera italiana o in Lombardia, formalmente costituite, nonché alle compagnie emergenti e/o indipendenti della Svizzera italiana senza limite di età, e alle compagnie lombarde di cui tutti gli attori in scena non abbiano superato i 35 anni di età alla data del 31 dicembre 2022. Il tema del bando è libero e la partecipazione gratuita. Sono accettati unicamente progetti in lingua italiana.

Per partecipare occorre iscriversi attraverso il modulo presente sul sito fondazioneteatro.ch e caricare tutti i materiali richiesti entro il 15 marzo 2022. http://www.fondazioneteatro.ch/it/fondazione-teatro/testinscena/Bando-di-concorso.html

Alla chiusura del bando i progetti pervenuti saranno valutati da una commissione che sceglierà i 5 finalisti da sottoporre alla giuria composta da Francesca Sangalli, drammaturga, autrice e sceneggiatrice (presidente di giuria); Claudio Chiapparino, direttore Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano; Ermanno Nardi, project manager di Industria Scenica; Gianfranco Helbling, direttore del Teatro Sociale di Bellinzona; Sabrina Faller, giornalista culturale.

Il bando testinscena 2022 è ideato e sostenuto dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro con il patrocinio di LAC Lugano Arte e Cultura; Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano; Hystrio, Trimestrale di arte e spettacolo; con il sostegno del Teatro Foce di Lugano, FIT Festival Internazionale del Teatro, Campo Teatrale Milano e di Pastelle Media; e con i partner tecnici: Cryms Sagl e Cronoparty SA.