Capodanno Cinese 2022: Gorillas celebra l’anno della Tigre

Le 4 curiosità che non tutti sanno sul Capodanno Cinese

L’anno del proprio segno porta sfortuna!

Non tutti sanno che, differenza dell’oroscopo tradizionale, quando ci si trova nell’anno del proprio segno di nascita si avrà maggiore sfortuna perché “si offende” il Dio dell’ Età – una sorta di “Saturno contro” – che ha un’orbita di circa 12 anni. Uno dei modi per evitare tanta sfortuna e un anno in salita è quello di vestirsi spesso di rosso e indossare accessori fatti di giada.

Il primo giorno non è di buon auspicio lavarsi, spazzare o gettare rifiuti

Tra superstizioni più bizzarre e inusuali legate al capodanno, l’ultimo giorno dell’anno è tradizione fare le pulizie per “spazzare via la cattiva sorte”. Allo stesso modo, arcaicamente si credeva che il primo giorno dell’anno non si dovesse spazzare, farsi la doccia o lavarsi i capelli per permettere alla fortuna di entrare in casa. Molte persone preferiscono ancora aspettare il terzo giorno dell’anno per dedicarsi a questo e altri tipi di pulizia.

La superstizione continua a tavola: che cosa mangiare (e in che ordine)

D’obbligo per la festività è il classico cenone in famiglia. Le pietanze non sono scelte a caso, ma vengono portate in tavola in base al loro significato e seguendo un ordine particolare. Ad esempio, il pesce, sinonimo di “abbondanza”, dovrà essere consumato alla fine in segno di augurio per un anno prospero. Altro piatto immancabile è la nian gao (甜粿), torta di farina di riso glutinoso simbolo della crescita ed espressione per augurare buona salute per l’anno nuovo.

Il regalo più comune è la hongbao, la “busta rossa”

La hongbao (红包), o “busta rossa”, è una busta decorativa piena di soldi che di solito viene donata dalle generazioni più anziane ai bambini. Poiché nella superstizione cinese, 8 è il numero più fortunato, i soldi vengono donati per somme di 88 o 888 RMB. Severamente proibito è il numero 4, considerato il numero più sfortunato in Cina perché suona del tutto simile alla parola cinese “morte”.

I single cinesi a volte assumono finti partner da portare a casa per le feste

“Sei ancora single? E quando pensi di sposarti? Non vorresti avere di figli alla tua età?”. Se i pranzi e le cene natalizie di chi è ancora single sono costellate da questo tipo di domande da parte dei parenti più impiccioni, in Cina può essere anche peggio. Soprattutto perché avere figli e tramandare il cognome è una delle parti più importanti della cultura cinese. Alcuni single ricorrono addirittura ad assumere un finto fidanzato o fidanzata da portare a casa durante il capodanno.