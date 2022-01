24 ore non stop di ZUMBA

A partire dalle 16:00 del 29 gennaio fino alle 16 di domenica 30 gennaio, si svolgerà la seconda edizione di Zumba 24, l’evento mondiale in streaming di Zumba® della durata di 24 ore.

A sostenere l’iniziativa anche gli influencer italiani Shaila Gatta, conosciuta come la velina più longeva d’Italia e Marco Cellucci, uno dei tik toker più seguiti in Italia dai giovanissimi.

Il claim di quest’anno è “Love Revolution”. Si, perché Zumba®, il programma di allenamento che combina danza e fitness e conta 15 milioni di appassionati ogni settimana, in tutto il mondo, non è semplicemente un modo per tenersi in forma, ma un vero e proprio stile di vita. Grazie alla sua filosofia, che si basa da sempre su valori quali allenarsi divertendosi, lasciarsi andare al ritmo e non pensare mai “non riesco”, Zumba® ci ricorda che il modo migliore per stare bene con noi stessi è quello di amarci e accettarci per come siamo e la pista da ballo è il posto migliore per iniziare a farlo.

Forte del successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di più di 200.000 appassionati da tutto il mondo, Zumba 24 sarà inaugurata da Beto Perez, creatore di Zumba®. Con la partecipazione di oltre 100 istruttori provenienti da tutto il mondo che si susseguiranno ininterrottamente per 24 ore, tutti gli appassionati di Zumba vivranno un modo unico per iniziare l’anno e un’occasione esclusiva di svago e divertimento. Zumba 24 sarà un vero e proprio mix di stili di danza: dal latino-americano all’urban.

Per partecipare all’evento, che è completamente gratuito, è sufficiente registrarsi al seguente sito:

https://www.zumba.com/it-IT/events/free-24-hr-zumba