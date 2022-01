Affitti in Italia e in Europa: i canoni non si fermano

HousingAnywhere, la piattaforma internazionale di alloggi per studenti e giovani professionisti più grande al mondo, rilascia l’International Rent Index per il quarto trimestre del 2021. Il report mostra una continua crescita dell’aumento degli affitti per tutti i tipi di abitazione (bilocali, monolocali e stanze private) in tutta Europa.

MA COSA SUCCEDE IN ITALIA?

Dal rapporto, che ha preso in esame tutte le città Europee in cui HousingAnywhere opera, comprese Milano, Roma, Firenze e Torino per l’Italia, e che ha monitorato l’andamento dei costi nel quarto trimestre del 2021 rispetto ai trimestri precedenti, è emerso un forte aumento dei canoni di affitto per tutti i tipi di abitazione.

In particolare, i prezzi dei bilocali a Milano hanno subito un aumento del 3.11% rispetto al trimestre precedente (da 1,266.28 € a 1,305.64 €) e un aumento del 14.45% rispetto al quarto trimestre 2020. Sono aumentati, rispetto al trimestre precedente, anche i prezzi delle stanze private (5.25%) e dei monolocali (4.94%).

I prezzi dei bilocali a Roma sono aumentati del 3.63% rispetto al trimestre precedente (da 1,167.72 € a 1,210.07 €) e, ancora di più, del 9.04% rispetto al quarto trimestre del 2020. Vediamo un aumento anche dei prezzi delle stanze private (4.28%) e dei monolocali (5.92%) rispetto al terzo trimestre 2021.

Anche a Firenze, vediamo un aumento dei prezzi dei bilocali rispetto al trimestre precedente. In questo caso parliamo del 4.39% (da 1,016.30 a 1,060.88) e un aumento anche dei prezzi di stanze private e monolocali, rispettivamente dell’1.52% e del 4.44%.

Sebbene i prezzi di Torino siano più bassi rispetto alle altre città analizzate, anche nel capoluogo piemontese vediamo un aumento dei prezzi di tutti i tipi di abitazione rispetto al trimestre precedente: i prezzi dei bilocali sono aumentati del 3.10% (da 820.71 € a 846.15 €), quelli delle stanze private sono aumentati del 6.24% e i costi dei monolocali hanno visto un aumento del 5.63%.