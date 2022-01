San Valentino solidale con CBM Italia Onlus

A San Valentino un regalo solidale è, insieme, un dono d’amore e un gesto di cura nei confronti di chi ha più bisogno. Scegliere i doni di CBM Italia Onlus contribuisce a salvare dalla cecità migliaia di bambini e adulti, che potranno essere curati nel nuovo reparto oculistico dell’Ospedale Mengo, a Kampala, la cui costruzione è iniziata proprio a dicembre scorso.

Il Mengo è un punto di riferimento importante per l’intera Uganda, Paese dell’Africa orientale dove 1,2 milioni di persone hanno problemi visivi e nel 75% dei casi le cause sono prevenibili o curabili (come la cataratta). Per questo motivo CBM, presente sul territorio da oltre 25 anni, è impegnata in un ambizioso progetto che prevede la costruzione di nuove sale operatorie e tanti altri spazi indispensabili per fornire visite e cure di qualità ai più poveri e vulnerabili.

I regali solidali di CBM Italia per la festa degli innamorati sono proposti singolarmente e in diverse “combinazioni”.

Cruciani ha realizzato in esclusiva per CBM una linea di braccialetti in pizzo macramè, di colore rosso o chanel, impreziositi da un punto luce Swarovski, con una linea che simbolicamente rappresenta la mission e il lavoro degli oculisti di CBM: ridare la vista a migliaia di bambini e adulti nei Paesi in via di sviluppo.

Una proposta dolciaria, fatta a mano sono invece i Croccanti AutoreChocolate per CBM: mandorle e nocciole ricoperte da finissimo cioccolato fondente.

La Combinazione Elegante è un regalo che unisce il bracciale e i croccanti al cioccolato.

La Combinazione Romantica prevede il bracciale, i croccanti e una pergamena illustrata in carta Tintoretto per scrivere il proprio messaggio d’amore.

È possibile richiedere online i regali (per riceverli entro il giorno di San Valentino, è necessario effettuare l’ordine entro il 4 febbraio): https://www.cbmitalia.org/regali-solidali/?product_tag=san-valentino