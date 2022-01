Meal plan, ricette e lista della spesa in un’unica app

Planning settimanale con menù, ricette varie e sane, lista della spesa: queste sono sole alcune delle possibilità offerte dalla funzionalità Menù della nuova App Circle in Family. L’App – ideata e progettata da un team di professioniste donne – è uno strumento innovativo di supporto alla gestione e all’organizzazione familiare, condivisibile tra le persone che fanno parte della nostra quotidianità (genitori, nonni, tate…). Offre in un unico contenitore digitale condiviso una varietà di informazioni essenziali per semplificare la programmazione familiare, minimizzando conflitti e stress e favorendo dialogo ed equilibrio.

Ma che cosa vuol dire in realtà meal plan: è la pianificazione di ogni pasto su base settimanale, dalla preparazione alla lista della spesa, alla ricerca di ricette nuove e varie; questi sono passaggi che risultano davvero complessi soprattutto se inseriti all’interno di una gestione familiare ricca di impegni, equilibri e persone. La nuova applicazione Circle in Family permette di gestire tutto da un’unica interfaccia – molto intuitiva – dove le persone coinvolte saranno sempre aggiornate e in grado – con semplicità e autonomia – di fare la loro parte all’interno del complicato “puzzle” della quotidianità. Ogni giorno si potrà cucinare consapevoli dell’equilibrio di una pianificazione settimanale o mensile. I compiti potranno essere divisi tra la mamma, il papà, i nonni o la tata così ad esempio il papà potrà occuparsi della spesa perché la mamma avrà già caricato la lista.

Circle in Family – lo dice il nome stesso – è stata ideata per facilitare la vita della famiglia, per garantire la comunicazione tra chi ne fa parte, dando maggiore spazio da un lato alla professione, dall’altro ai momenti passati insieme, aumentando in maniera significativa la qualità della vita. Uno strumento pensato per restituire tempo di qualità, sapendo di avere tutto sotto controllo … in un click!