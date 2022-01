Tornano in Italia i migliori film di avventura, montagna e sport outdoor del mondo: da fine gennaio 2022, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour presenterà nei cinema di 26 città italiane una selezione di medio e cortometraggi dedicati alla montagna, all’avventura e all’esplorazione, e l’Ambasciata del Canada in Italia ne è il Partner istituzionale.

In Italia la storia del Banff è lunga esattamente 10 anni: nel 2022 si festeggia il decimo compleanno con un lungo tour.

Primo appuntamento con la serata inaugurale del 25 gennaio al The Space Cinema Odeon di Milano, per poi proseguire in diverse città italiane come Roma, Genova, Torino, Bergamo e Firenze e altre ancora diffuse nell’intero territorio nazionale.

Il Banff Mountain Film Festival è l’appuntamento imperdibile di tutti coloro che amano la vita all’aria aperta, la cultura e gli sport di montagna, e di chi sa emozionarsi di fronte ad immagini spettacolari e storie di piccole e grandi imprese. Un’occasione per l’Ambasciata del Canada di ribadire l’importanza, per il paese della foglia d’acero, del rispetto dell’ambiente, punto di partenza per la lotta ai cambiamenti climatici.

Banff non è solo il concorso cinematografico internazionale, ma è anche un vero e proprio appuntamento annuale, che da dieci anni continua a far ispirare la sua community di oltre 30.000 persone, portando sullo schermo terre remote, luoghi incontaminati, nuove storie di avventura, montagna ed esplorazione e stimolando il crescente desiderio di vivere la natura, di conoscerla, amarla e rispettarla.

“Siamo felici di festeggiare i primi 10 anni in Italia del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour” – dichiara Alessandra Raggio, CEO di ITACA The Outdoor Community – una corsa appassionata e ricca di emozioni partita nel 2013 e che di anno in anno

continua a far sognare il pubblico italiano”.

“Per ogni nuova edizione scegliamo film che riescano a creare una connessione tra spettatore, montagna e vita outdoor, dove il racconto assume la prospettiva di un viaggio. Il Banff Italia è ormai un appuntamento fisso per tante persone che traggono ispirazione da ciò che vedono, non tanto per imitare i protagonisti, ma per dare forma e concretezza ai propri progetti e ai propri sogni. Vogliamo diffondere il valore dell’avventura, il rispetto per la natura, la curiosità e l’audacia che sono alla base delle piccole e grandi imprese di tutti i tempi”.

Il festival è nato nel 1976 e si tiene ogni anno il primo fine settimana di novembre a Banff, Alberta, Canada; da allora il progetto è diventato globale con un circuito internazionale – il World Tour – di eventi annuali in oltre 500 città e 40 paesi in tutto il mondo, e anche quest’anno sarà presentata una selezione unica di film d’azione, ambientali e d’avventura, per viaggiare verso paesaggi mai visti e culture remote.

Una rassegna cinematografica itinerante e prestigiosa, che punta i riflettori sui migliori film di avventura, montagna del mondo con ospiti internazionali – autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori provenienti da ogni angolo del pianeta.

Non appena si chiude il sipario a Banff, prende il via il World Tour che arriva in Italia con un nuovo programma di film, uguale in tutte le città. L’edizione 2022 presenta una selezione di 10 tra i migliori corto e medio metraggi, in lingua originale con sottotitoli in italiano.