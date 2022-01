‘Giovani, ideate una calzatura spaziale’, Concorso internazionale per stilisti

Per il grande Stanley Kubrick lo spazio era un’odissea, per David Bowie una stranezza (remember “Space Oddity”), i Police si erano spinti a camminare sulla luna (“Walking on the moon”). Nello spazio sì, ma con quali scarpe? A rispondere alla domanda c’è il concorso internazionale per giovani creativi “Un Talento per la Scarpa”, promosso dalle aziende calzaturiere del distretto di San Mauro Pascoli riunite nell’associazione Sammauroindustria (Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi). Gli industriali stimolano i giovani stilisti e designer a realizzare progetti sul tema: “Space Shoes. Oltre il limite”.

Il concorso offre un luogo di emersione nel fashion di alta moda della scarpa attraverso un percorso formativo e di lavoro direttamente in azienda. Al vincitore infatti spettano 3mila euro e un periodo di formazione nella Scuola internazionale di Calzature, Cercal, e 6 mesi in una delle aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria. La partecipazione è gratuita.

Tema e come partecipare

Per prendere parte al concorso è necessario realizzare bozzetti, ricerche stilistiche, prototipi e collage di immagini sul tema della “Space Shoes. Oltre il limite”. La partecipazione è riservata ai giovani nati dopo il 31 dicembre 1990, senza limiti di età per coloro che sono iscritti alle scuole di design o d’arte. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è il 30 giugno 2022. I partecipanti devono iscriversi on line nella pagina del Cercal www.cercal.org/concorsi

Giuria di stilisti

A vagliare gli elaborati è una giuria composta dai rappresentanti delle aziende calzaturiere di Sammauroindustria (Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi) affiancati da un rappresentante del Cercal. Gli autori dei primi dieci bozzetti classificati vengono segnalati alle aziende calzaturiere di San Mauro e menzionati in occasione della serata di premiazione. È prevista anche una particolare menzione alle scuole che si distinguono per numero e qualità degli elaborati presentati dagli studenti.

Da tutto il mondo arrivano i vincitori delle edizioni scorse con l’Italia a fare la voce grossa (10 volte), seguita da Messico (5 volte), Russia (1), Cina (1), Giappone (1), Croazia (1), Germania (1), Spagna (1).

Sammauroindustria

Il concorso, giunto alla 22esima edizione, è organizzato da Sammauroindustria, che raggruppa le principali aziende calzaturiere del distretto di San Mauro Pascoli (Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi), la scuola del Cercal e il Comune di San Mauro Pascoli. Il concorso è realizzato in collaborazione con Confindustria Romagna.