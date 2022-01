Lavoro e contesto ibrido: 8 pratiche

A due anni dall’inizio della pandemia le soft skill sono sempre più necessarie per affrontare la trasformazione digitale accelerata dalla crisi sanitaria e la quotidianità lavorativa in divenire. Secondo i dati del Cegos Observatory Barometer 2021, 9 HR manager su 10 ritengono lo sviluppo delle competenze la chiave per fronteggiare questo contesto ibrido.

Il Barometer Cegos ha rilevato, inoltre, l’incremento generalizzato dell’utilizzo della formazione online a seguito dell’emergenza sanitaria e confermato che le competenze da padroneggiare in via prioritaria sono remote management, comunicazione digitale e capacità di adattamento.

In questo scenario, continuamente in divenire, in cui occorre trovare un nuovo equilibrio tra il lavoro da remoto con quello in presenza, gli studi internazionali Cegos hanno enucleato 8 pratiche con relative competenze da sviluppare, adatte sia a manager che dipendenti, per vivere al meglio il nuovo contesto ibrido:

· Working from anywhere. Crea la tua working area.

· Proximity. Resta connesso.

· Time management. Pianifica in anticipo le attività principali.

· Workload Management. Concentrati per gestire al meglio il lavoro.

· Positive thinking. Attiva un atteggiamento positivo.

· Become influencer. Fai crescere la tua area di influenza.

· Free Thinking. Potenzia la tua creatività.

· Get fit. Mantieni in forma corpo e mente.