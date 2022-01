Lo scontro tra i due sessi è una battaglia che dura da sempre, ma cosa cercano uomini e donne in un potenziale compagno/compagna di vita? Quali sono le differenze e le similitudini più significative quando si tratta di trovare il partner ideale?

Lenstore lo ha chiesto direttamente agli italiani!

Un nuovo sondaggio analizza l’impatto delle prime impressioni in diversi contesti (romantico, lavorativo e sociale), per scoprire se le prime impressioni contano davvero, e che quali sono i fattori determinanti per uomini e donne nella scelta di un nuovo partner.

Alcuni dei risultati più significativi del sondaggio:

Quando si tratta di incontrare per la prima volta un potenziale partner, le donne guardano più all’igiene personale che all’aspetto fisico (48% contro 38%)

Il 41% degli uomini italiani ammette che l’aspetto fisico ha un impatto forte nelle loro impressioni positive sugli altri, mentre per le donne questa percentuale equivarrebbe al 29%.

Ad un primo appuntamento, le donne sono inoltre più inclini degli uomini a giudicare qualcuno in base al loro stile e agli abiti (33% delle donne contro 25% degli uomini)

Mentre gli uomini danno più importanza a caratteristiche come il colore degli occhi (18%), quello dei capelli (14%) e al peso (16%)

Sebbene vi siano queste differenze a livello di genere, quali sono gli attributi che sia uomini che donne trovano più attraenti in un nuovo partner?

Il sondaggio rivela:

Caratteristiche più attraenti e caratteristiche meno attraenti

Ricerca del contatto visivo (24%) Evita il contatto visivo (3%)

Look curato (36%) Look casual (19%)

Postura composta (30%) Postura scomposta (7%)

Profumo/dopobarba piacevole (30%) Odore sgradevole (3%)

Sorriso (34%) Assenza di sorriso (4%)

Come si può notare, un look curato e una postura composta contribuiscono a rendere una persona più attraente, a differenza di abiti casual e dell’evitare il contatto visivo diretto. C’è parità invece per quanto riguarda il dilemma barba sì, barba no: entrambe le opzioni vengono reputate attraenti dal 19% dei partecipanti. I piercing trovano invece la preferenza solo dell’8% degli intervistati, mentre i tatuaggi vengono considerati attraenti dal 14%. Le caratteristiche meno attraenti di tutte sono l’avere un odore sgradevole, l’evitare il contatto visivo e l’essere sovrappeso.

Infine l’altezza viene chiaramente considerata una caratteristica attraente, soprattutto per le donne: nel 23% di loro giudica più positivamente un’alta statura, mentre la bassa statura è apprezzata solo nel 4% dei casi.