Milano: la Casa delle Storie torna al Manzoni per la rassegna Family

Basta un naso di gomma e il pubblico è pronto a farsi guidare dagli attori nel gioco di questa fiaba.

I Tre Porcellini è una fiaba che racconta al bambino i vantaggi del crescere e gli ricorda che per fare ciò, come succede al primo e al secondo porcellino, deve affrontare delle prove, deve anche fallire, per poi poter evolvere. Lo spettacolo racconta che occorre sviluppare intuito e lungimiranza per riconoscere e resistere alle lusinghe del Lupo e anche arguzia per non cadere nei suoi numerosi tranelli. Solo così il porcellino può riuscire a costruire la sua vita, simboleggiata dalla solida casa di mattoni. Mostrando la possibilità di vincere il male, rappresentato dal Lupo, essa infonde quel bene prezioso che è la speranza nel futuro. Lo abbiamo tradotto in un gioco fatto di leggerezza e divertimento, passando questi significati con la gioia e i sorrisi.

La Casa delle Storie è un progetto teatrale dedicato a tutta la famiglia.

Nata nel 2001, ha visto partecipare ai suoi spettacoli migliaia di famiglie.

Gli spettacoli proposti al Teatro Manzoni sono tra quelli storici della compagnia, costantemente apprezzati dal pubblico come testimoniato dai numerosi commenti presenti nei “Pensieri di SpettAttori”, libri con i pensieri donatici dal pubblico a fine spettacolo e in parte pubblicati e visibili sui social.

Ne La Casa delle Storie si gioca, si ride, ci si diverte e con la leggerezza del sorriso si comunica e ci si relaziona.

Il principio del fare, dell’interagire, dello scoprire divertendosi sono gli ingredienti base degli spettacoli.

La musica svolge un ruolo importante: la Drammaturgia Musicale intreccia la Drammaturgia Teatrale, diventando il canale dove il bambino può veicolare emozioni che, a volte, sono solo racchiuse nel suo cuore.

La Compagnia propone le Fiabe Classiche che, per loro natura, non hanno confini di età, rispettate nei contenuti originali e nel loro valore pedagogico, offrono il loro messaggio universale a chiunque lo voglia ascoltare.

La pausa generata dal Covid19 ci ha portato a riflettere su come continuare a proporre i nostri spettacoli senza tradirne lo spirito partecipativo.

È stato un periodo fruttuoso e ricco che ci ha permesso di rinnovarci completamente.

La scelta necessaria di portarli in palcoscenico e non più in foyer è stato stimolo creativo per rivedere, aggiornare e ampliare i testi, cosa che è avvenuta anche per gli allestimenti, in parte rinnovati e adattati al palcoscenico. Ne è conseguita una nuova modalità di partecipazione per gli spettatori in sala.

Abbiamo creato un kit di partecipazione che il pubblico troverà accanto al posto assegnato, permettendogli di partecipare dalla propria poltrona ad alcune scene dello spettacolo e, soprattutto, permetterà ai più piccoli, di essere, come sempre nei nostri spettacoli, in empatia con i loro amati protagonisti ed immedesimarsi in essi… A volte, saranno gli attori a uscire dallo spazio canonico del palco, annullando le separazioni esistenti e trasformando tutta la sala in un grande palcoscenico, creando quell’unione di spirito necessaria per vivere quella grande esperienza che è il Teatro: il Mondo delle Fiabe!

Inoltre lanciamo anche questo invito ai bambini per essere sempre protagonisti della loro Fiaba da SpettAttori:

Inventa il tuo NASO DA PORCELLINO

A fine spettacolo fai un selfie con I PORCELLINI E IL LUPO

Condividi con gli amici su Instagram e Facebook con gli hashtag

#LaCasaDelleStorieMilano

#IoVadoAlManzoni

www.facebook.com/CasaDelleStorie

www.instagram.com/lacasadellestorie

Queste innovazioni saranno un modo per restare fedeli al nostro pubblico e al nostro spirito originale ed esprimere la nostra filosofia d’azione.

L’ingresso in sala è consentito 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Si consiglia sempre l’acquisto anticipato.

Lo spettacolo si svolge nella sala del teatro (durata circa 70 minuti).