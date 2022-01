L’8 gennaio a Milano si apre il Gaming Day

Per tutti gli appassionati di gaming il 2022 si apre l’8 gennaio il Gaming Day, l’imperdibile evento multibrand firmato da MediaWorld, NVIDIA, ASUS, MSI e PNY che è già sold out. Durante questa giornata infatti, sarà possibile scoprire e acquistare, l’intero ecosistema NVIDIA GeForce grazie alla disponibilità delle richiestissime schede video RTX Serie 30 ma anche laptop, PC Desktop, periferiche, monitor G-SYNC e NVIDIA Shield, disponibili in ben 6 punti vendita MediaWorld, per tutti gli utenti che si sono già registrati, a Milano, Torino, Padova, Firenze, Caserta e Bari, per un inizio anno all’insegna della tecnologia.

In particolare, l’accattivante Tech Village di Milano Certosa, sabato 8 gennaio, sarà la speciale location che ospiterà il Gaming Day. Per i gamer seriali è stato ideato un evento coinvolgente che prevede la partecipazione di esperti del settore e influencer come Cydonia, Sabaku, Prodigeek. Si parte alle 10 e si va avanti fino alle 14.30, con il tech talk sulle migliori tecnologie GeForce, gaming e i relativi prodotti specifici con un approfondimento su SHIELD e il servizio di cloud gaming GeForce NOW. In seguito, è previsto uno spazio totalmente dedicato al gameplay per passare poi all’assemblaggio live di un desktop. Oltre 4 ore di evento creato per tutti gli appassionati di gaming e intervallato da video e momenti dedicati che sarà disponibile anche in diretta streaming su Twich.

L’iniziativa però non finisce qui, infatti, per l’occasione, gli utenti che si sono già registrati potranno scoprire e acquistare i prodotti dell’intero ecosistema NVIDIA: NVIDIA Shield, laptop, desktop, periferiche, monitor e G-SYNC. Il numero chiuso di posti, già sold out, è stata una misura necessaria, con l’intento di gestire al meglio l’afflusso di persone.

Di seguito la lista di alcuni tra i più richiesti modelli protagonisti dell’iniziativa, con soluzioni per ogni fascia di prezzo ed esigenza, a partire da 499€:

GeForce RTX 3090 – gaming alla massima risoluzione (4K a 60 FPS) e non solo: la GeForce RTX 3090 è la garanzia per chi ha bisogno dell’hardware migliore per la produttività a 360 gradi.

GeForce RTX 3080TI – grazie a 12 GB di memoria dedicata con una frequenza di calcolo fino a 1,8 GHz, la GeForce RTX 3080Ti supporta il gaming in 4K a 60 FPS stabili. A risoluzioni più basse, come Quad HD e Full HD, la fluidità sale sopra ai 120 FPS.

GeForce RTX 3080 – GeForce RTX 3080 rappresenta la scheda grafica più ricercata perché garantisce prestazioni eccellenti in 4K in 30 FPS a un prezzo bilanciato. L’uso delle memorie GDDR6X offre un valore aggiunto rilevante rispetto alle schede di fascia più bassa e le oltre 8.700 unità di calcolo sono una garanzia.

GeForce RTX 3070TI – la GeForce 3070Ti è adatta a chi cerca prestazioni fluide (sopra ai 60 FPS) a risoluzione Quad HD. La scelta giusta per i gamer che cercano una soluzione equilibrata fra potenza e prezzo.

GeForce RTX 3070 – GeForce RTX 3070 è la scheda più bilanciata: i gamer possono puntare fino alla risoluzione Quad HD con la garanzia di non compromettere la fluidità di gioco. Il 4K a 30 FPS può essere raggiunto per alcuni giochi.

GeForce RTX 3060TI – un’ottima scelta per puntare al Quad HD con un frame rate stabile (dai 30 FPS in su). Il Full HD è assicurato ad alte prestazioni, anche a frame rate molto alti.

GeForce RTX 3060 – GeForce RTX 3060 rappresenta il punto di ingresso nella nuova serie. Per chi punta alla risoluzione Full HD e a un alto numero di fotogrammi al secondo con ray tracing.

I prodotti sono disponibili nei sei punti vendita di Milano, Torino, Padova, Firenze, Caserta e Bari, in particolare:

Milano – Viale Certosa, 29

Torino – C.so Giulio Cesare, 202/210

Padova – Via Venezia, 98

Firenze – Via S.Quirico, 165 Campi Bisenzio (FI)

Caserta – Località Aurno, 1 Marcianise (CE)

Bari – Via Noicattaro, 2 Casamassima (BA)