Covid e influenza possono colpire insieme

Si può essere colpiti contemporaneamente dal Covid e dall’influenza. In mezzo alla paura della variante Omicron, Israele ha registrato il primo caso di ‘florona’, ossia di una doppia infezione: Covid 19 e influenza”, Una donna incinta, che era stata ricoverata in una struttura medica per il parto, è risultata positiva alle due malattie.

Sembra che la 30enne non fosse vaccinata né contro il Covid, né contro l’influenza.

‘Florona’, tuttavia non è una nuova variante del Covid.

In Europa e negli Stati Uniti, ci sono stati casi in cui due varianti di SARS-CoV-2 (Delta e Omicron) hanno attaccato contemporaneamente una persona.