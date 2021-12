Speciale Natale: i giochi per intrattenere i bambini in viaggio

Se si sta programmando di mettersi in viaggio per Natale, magari per andare a trovare la famiglia, che si stia noleggiando un’auto o guidando la propria, è probabile che i Km da percorrere siano molti, anche solo per trascorrere qualche giorno di allegria festiva. Potrebbe essere piacevole passare quel tempo in macchina cantando alla radio o ascoltando il proprio podcast preferito, ma siamo sicuri che i bambini non si annoieranno?

automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove e a Km 0, regala alcune idee per intrattenere i più piccoli con giochi e attività piacevoli. Senza accorgersene il lungo viaggio verso casa diventerà un momento di festa per i bambini e volerà in men che non si dica.

Christmas karaoke

Fan di Carpool Karaoke: basta ceare una playlist con i brani natalizi preferiti e cantare a squarciagola tutti insieme mentre si guida verso casa. E per chi apprezza la competizione, si può lanciare un music contest in stile X Factor…chi sarà la Mariah Carey del Natale 2021?

Vedo…la slitta di Babbo Natale!

Per la serie, intramontabili c’è il vecchio – ma sempre apprezzato – gioco ‘Vedo qualcosa che inizia con la…’? Capace di coinvolgere in sfide appassionanti, per i più esperti è possibile anche creare un tema ad hoc per ogni round per aumentare il livello di difficoltà.

Il gioco dell’ABC

Per i più piccolini che hanno appena imparato l’alfabeto, un gioco che unisce l’utile al dilettevole. Giocarci è super facile e stimola l’immaginazione! Basta scegliere una categoria (Natale, animali, cibo e chi più ne ha più ne metta) e poi iniziare dalla lettera A. Ciascuno a rotazione dirà la parola che inizia con la lettera dell’alfabeto che gli spetta. È semplicissimo, divertente e fa passare il tempo.

Sarabanda on the road

Per questo gioco non c’è bisogno di accendere la radio o preparare una playlist. A turno si canticchia l’inizio di una canzone: vince chi indovina per primo il titolo del brano musicale

Pisolino a noi con l’audiolibro!

Un audiolibro può essere un ottimo strumento con i bambini sia per passare il tempo sia per favorire il riposino in viaggio. Ci sono migliaia di storie diverse tra cui scegliere che attireranno l’attenzione dei bambini e, si spera, li metteranno temporaneamente KO.

Shhhhh….inizia la sfida

E’ il gioco preferito da tutti i genitori, si tratta del ‘Gioco del Silenzio’! Quando nulla riesce a placare gli animi più ribelli ecco che si può giocare questa carta. Anche se di breve durata, il risultato è garantito!

Bingo di Natale

Il bingo in viaggio è un ottimo modo per fare stare svegli i bambini facendoli concentrare su qualcosa. Basta preparare tutto in un batter d’occhio prima della partenza. Tutto quello che bisogna fare è creare alcune schede con al posto dei numeri nelle griglie i disegni di oggetti che i bambini possono vedere durante il viaggio.

Cerca…un auto gialla!

Quando è stata l’ultima volta che hai visto un’auto gialla? Esattamente! Ci dicono che di solito gli elfi di Babbo Natale viaggiano su un’auto gialla…quindi la missione dei bambini sarà di tenere gli occhi ben aperti alla ricerca di un’auto gialla che potrebbe ospitare i nostri magici amici. Scommettiamo che nessun bambino si ritirerà da questa sfida?

Indovina chi Christmas edition

E per coinvolgere tutti i membri della famiglia? Qualcuno sceglie un personaggio famoso o un personaggio immaginario – senza rivelare l’identità agli altri – e deve rispondere a un massimo di 20 domande “sì/no”. La persona che indovina per prima la persona famosa vince il turno.