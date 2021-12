Con Circle in Family l’organizzazione della famiglia è facile

La gestione quotidiana di una famiglia è un lavoro a tempo pieno, che richiede indubbie doti di organizzazione, pianificazione e precisione: chi non ha mai sognato di poter avere a disposizione una risorsa efficiente e sempre fruibile, capace di semplificare l’arduo compito senza chiedere in cambio nulla? Finalmente questa risorsa ha un nome, si chiama Circle in Family! Una nuova App progettata da un team di donne, che sanno bene cosa voglia dire districarsi fra mille impegni ed esigenze, dovendo magari conciliare tutto ciò con una professione.

Supportare è la parola chiave alla base dell’idea, che prende forma già dal nome e dal logo: Circle indica infatti il cerchio che avvolge il nucleo familiare, quasi fosse una specie di scudo protettivo all’interno del quale racchiudere tutto ciò che serve per vivere in maniera positiva anche le più banali necessità quotidiane, che se ben organizzate alleggeriscono tutti coloro che ne sono coinvolti. Ma il cerchio è stato creato soprattutto a tutela dei bambini, tanto più se figli di genitori separati, proprio nell’ottica di una gestione condivisa e rispettosa dei nuovi spazi.

Lo scopo è ricostruire all’interno dell’App il proprio nucleo familiare (si possono avere anche più nuclei separati), facilitando le comunicazioni fra tutti i membri coinvolti nella gestione – inclusi nonni, tate ecc. – che restano sempre aggiornati grazie alla ricezione di notifiche, file e fotografie. L’applicazione ha un’interfaccia molto intuitiva, pur essendo ricca di funzionalità, ognuna delle quali è studiata per supportare un’area specifica. L’insieme aumenta in maniera significativa la qualità della vita:

Calendario – una condivisione che agevola: racchiude gli impegni di tutti i componenti della famiglia, ciascuno con il suo colore, ricordandoli con le notifiche, condividendoli e filtrandoli sulla base delle necessità.

Liste – libera la mente: permette di creare elenchi, privati o condivisi, con suggerimenti che facilitano la compilazione ed un’automatica gratificazione nel vedere crescere quanto fatto.

Armadio – più organizzazione, meno stress: memorizza ciò che manca e lo ricorda quando serve, avendo sempre sotto mano taglie, colori preferiti e desideri di tutti. Toglie anche lo stress della valigia, archiviando quanto lasciato dai nonni o nella casa al mare!

Documenti – un posto per le cose importanti: custodisce documenti di casa, carte d’identità, documenti sanitari, della macchina, i disegni preferiti dei bambini e tanto altro, attraverso cartelle virtuali, ordinate, condivise e accessibili sempre.

Spese – compilazione preordinata che semplifica concretamente la vita: gestisce le spese della famiglia, ordinarie e straordinarie, con una sezione privata personale, filtrando per categoria e impostando le percentuali di contribuzione. Con un click fornisce un calcolo di conguaglio.

Menù – cibo sano e vario con massima resa: condivide l’organizzazione di ogni pasto con chi lo prepara e lo consuma, programmando con semplicità la spesa. Contiene anche un ricettario, che può essere arricchito da ricette inviate dagli utenti.

Album – storie di vita scattate e ben catalogate: suddivide in album i momenti della vita che possono essere condivisi in qualsiasi momento e per quanto tempo si desidera con le persone vicine.

Uno strumento pensato per restituire tempo prezioso da dedicare ai propri interessi, con la sicurezza di avere comunque tutto sotto controllo … in un click!

L’App è scaricabile su Play Store e App Store ed è online al sito www.circleinfamily.com.