Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa in aumento in Italia

In questi anni, i dati relativi alla prevalenza di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – MICI, la Malattia di Crohn e la Colite ulcerosa, in Italia si sono attestati intorno alle 250mila persone. Tuttavia, da inizio anni 2000, la prevalenza rileva un incremento e una diversa diffusione. Si è sempre trattato di patologie tipiche dell’età giovanile, con un picco di esordio nella fascia tra i 15 e i 30 anni. Sono però in aumento i casi in età pediatrica e in popolazioni prima interessate solo marginalmente, come i soggetti con più di 60 anni e coloro che si sono trasferiti in Europa da Paesi africani, dove queste patologie immunomediate sono inesistenti.

L’incremento della popolazione affetta da MICI e la gestione delle stesse malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) sono tra i temi al centro del XII Congresso Nazionale dell’Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD), che si svolge dal 28 novembre al 4 dicembre in modalità online. Tra gli elementi affrontati nelle diverse sessioni vi sono i più recenti farmaci e le strategie terapeutiche innovative, il necessario approccio multidisciplinare, aggiornamenti in tema di eziologia delle IBD, nuove linee guida per la gestione della colite ulcerosa, studi di real life in affiancamento ai trials clinici, moderni approcci chirurgici.