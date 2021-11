Il brindisi delle feste? Da oggi si fa con la birra

Quest’anno le feste sapranno di luppolo. Per brindare insieme ad amici e familiari, Doppio Malto suggerisce infatti un’aromatica alternativa agli champagne pregiati: la nuova Magnus, una birra che sin dal primo sorso sa di gioia e convivialità. Un nome altisonante per quella che è altresì detta “birra delle grandi occasioni”, già ordinabile sull’EHI!-Commerce del birrificio artigianale nel pack con due bottiglie da 75 cl e nel formato per veri intenditori da 150 cl (Super Magnus) e acquistabile anche in tutti i locali Doppio Malto d’Italia.

“La felicità è il nostro chiodo fisso: offrire ai nostri clienti un momento speciale nei locali Doppio Malto o «stappargli» un sorriso quando ricevono a casa le birre ordinate sul nostro shop online, è sempre il nostro obiettivo principale – spiega Giovanni Porcu, CEO di Doppio Malto – Siamo convinti che ogni momento speciale meriti una birra felice, ecco perché insieme ai nostri mastri birrai abbiamo dato vita alla Magnus. Una novità che si affianca alle nuove etichette e bottiglie appena lanciate e che rientra nello spirito di continuare a sorprendere i nostri clienti con birre artigianali ad alta felicità”.

La Magnus è racchiusa in un’elegante bottiglia nera, accompagnata da un’etichetta dello stesso colore, che richiama i più raffinati champagne. L’antico adagio “mai giudicare un libro dalla copertina”, si adatta però anche all’ultima arrivata in casa Doppio Malto, una bevanda seria fuori, ma esplosiva dentro: il caffè, il cioccolato e il tabacco, infatti, la rendono una birra dai profumi evocativi, mentre la nota unica della liquirizia DOP di Calabria contribuisce a conferirle un sapore pieno ed equilibrato. Una vera e propria festa per i sensi, l’ideale per celebrare l’anno che sta per finire e augurarsi il meglio per quello che sta arrivando dietro l’angolo.

Ma il nero, si sa, sta bene con tutto: ecco allora che la Magnus diventa l’ospite immancabile in qualsiasi momento di gioia. Ovunque ci sia della felicità nell’aria c’è anche Doppio Malto: che si tratti dell’ultimo dell’anno, di una promozione o un compleanno, il sapore avvolgente rende la Magnus una birra perfetta per le grandi celebrazioni, da stappare tutte quelle volte in cui ci si vuole sentire a casa con gli affetti più cari.