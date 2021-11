Natale, Mission Bambini: al fianco dei bimbi fragili delle periferie

Per i bambini che vivono nei contesti disagiati delle periferie delle principali città italiane, il Natale non è sempre un momento di spensieratezza, ma con i regali solidali di Mission Bambini si può donare a questi bambini la possibilità concreta di sperare in un futuro migliore. Le donazioni raccolte con i regali solidali serviranno infatti a sostenere i progetti della Fondazione per combattere la povertà economica ed educativa dei bambini che vivono in famiglie in situazioni di fragilità.

Ampia la scelta dei prodotti che la Fondazione propone tra cui è possibile scegliere il regalo solidale più adatto per amici e parenti: dalle candele per illuminare la casa fino ai classici dolci artigianali di Natale. Per chi desidera creare nella propria casa un’atmosfera natalizia davvero unica e speciale, è disponibile la Candela Christmas Flower che, oltre a illuminare, fiorisce: basta riempire il recipiente di terra, inserire il dischetto in carta riciclata incluso che contiene i semi, aggiungere acqua e sole e la candela si trasformerà in coloratissimi fiori di campo. Il vasetto è decorato con una grafica natalizia in edizione limitata Mission Bambini per rendere questo dono ancora più speciale.

Immancabili i dolci della tradizione, pandoro e panettone, prodotti artigianalmente con ingredienti equosolidali e confezionati in un elegante tessuto a stampa colorata realizzato dalle ragazze di una cooperativa in Rwanda.

Per chi è appassionato di natura e giardinaggio, è disponibile Naturabox, cofanetto regalo che contiene un vasetto biodegradabile, un dischetto di torba, una bustina con i semi (fiori di campo, erbe aromatiche, peperoncino, girasole, papavero), oltre alle istruzioni per far crescere una pianta. Inoltre, sempre all’interno della box, due card per scaricare dal sito calming.it un pacchetto di musica e suoni per un rilassamento profondo.

“Scegliere il Natale di Mission Bambini significa dare un contributo prezioso ai progetti della Fondazione a supporto dell’infanzia in difficoltà e rendere più luminoso

il Natale di tanti bambini e delle loro famiglie” commenta Sara Modena, direttore generale di Mission Bambini.

Per i regali solidali di Fondazione Mission Bambini sono richieste le seguenti donazioni: 8 euro per la Candela Christmas Flower; 14 euro per pandoro e panettone; 10 euro per la Naturabox.