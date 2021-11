Una casa perfetta in inverno

Con l’inverno alle porte, tutto si prepara ad accogliere la nuova stagione: nei nostri armadi i vestiti estivi fanno spazio a cappotti e maglioni, le giornate si accorciano e le uscite fuori si trasformano in serate trascorse nel tepore di casa. Ecco allora che il nostro salotto diventa scenario di lunghe chiacchierate con gli amici, il posto migliore per trascorrere i momenti di relax. Per questo è indispensabile che l’ambiente che ci circonda sia accogliente e racconti lo spirito dei mesi che ci aspettano. Per riuscire a rilassarsi tra le mura di casa non serve solo un’atmosfera confortevole, ma anche che tutto ciò di cui abbiamo bisogno sia pratico e a portata di mano. Ecco allora che l’arrivo della stagione fredda si trasforma nell’occasione perfetta per rinnovare le nostre case rendendole non solo calde e accoglienti, ma anche funzionali e pronte per ospitarci in pieno cozy mood.

Per farlo, quale miglior guida se non Normalize Normal Homes? Dall’account Instagram che ci ricorda come la normalità non sia fatta solo di soprammobili abbinati, ecco i consigli per rinnovare la casa in vista dell’inverno:

Lucine qb (quanto basta) – Onde evitare di passare da Natale a Carnevale in un giro di LED, è molto importante che le nostre amate e instagrammabili lucine siano dosate con cura e attenzione. Il confine tra la calda atmosfera scandinava e una discoteca di Riccione nella settimana di Ferragosto è assai labile! Sì a pochi tocchi per creare delle vere e proprie nicchie luminose.

Il sottovalutatissimo tappeto – È facile farsi attrarre dalle immagini di abitazioni bohemien in cui vengono consumati aperitivi a base di vino e formaggio direttamente sul pavimento, ma diciamolo: non è la soluzione più pratica. Preservate il vostro pavimento con un bel tappeto, meglio se lavabile con un colpo di mocio.

Le sedie pieghevoli – Direttamente dagli anni ’90, le sedie pieghevoli possono tornare sempre utili in caso di cene casalinghe improvvisate. E si sa che in pieno inverno si è disposti a fare qualunque cosa pur di evitare di uscire a prender freddo, quindi non lasciate ai vostri amici scuse per portarvi fuori dalla vostra comfort zone e organizzatevi per invitarli tutti a casa vostra

Le immancabili candele – Le candele sono capaci di tirare su il morale persino nella giornata più buia: sono un alleato fondamentale per passare indenni l’ennesimo inverno. Utilizzatele con accortezza: tenetele lontane da qualunque cosa sia anche solo vagamente infiammabile – libri, fiori secchi, coperte sintetiche.

L’olio essenziale di eucalipto – Ottima alternativa a quella di appendere rami interi in giro per il bagno, poche gocce di olio essenziale sul piatto doccia prima di aprire l’acqua calda e il vostro bagno si trasformerà in un luogo incantato che potrete tranquillamente scambiare per una SPA di lusso.