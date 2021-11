Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una box a Milano

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Atelier della Natura Bonomelli sosterrà, attraverso una box per le donazioni, i progetti e le iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di Fondazione Libellula. La box sarà presente per tutto il mese, all’interno dello store, in Corso Garibaldi 12 a Milano.

Bonomelli, la storica azienda italiana dedita alla produzione di infusi, ha infatti deciso di sostenere Fondazione Libellula attraverso la promozione della cultura per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, la discriminazione di genere e la decostruzione degli stereotipi, con l’empowerment delle donne e uno sguardo attento sul linguaggio. Per sostenere i progetti e le iniziative della Fondazione basterà semplicemente lasciare un libero contributo nei salvadanai presenti presso lo store, posizionati vicino alle casse.

Un fenomeno, quello della violenza sulle donne, purtroppo ancora a livelli allarmanti. L’Istat, tanto per dare la misura dell’emergenza, parlando delle chiamate al numero 1522 (promosso e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità contro la violenza sulle donne e lo stalking), sottolinea come solo nei primi 2 trimestri del 2021 ci siano state in totale 25.570 chiamate. Un numero quasi identico agli stessi trimestri del 2020 ma di 5/6000 unità più alto del 2019 e del 2018.