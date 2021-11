Auto, catene a bordo a partire dal 15 novembre

A partire dal 15 novembre, e fino al 15 aprile del prossimo anno, su determinate tipologie di tratte stradali vige l’obbligo di catene a bordo previsto dal Codice della Strada. Sebbene un’operazione basilare come il montaggio delle catene da neve mette in difficoltà diversi automobilisti, bisogna tenere a mente che il loro corretto utilizzo è fondamentale per consentire di spostarsi in tutta sicurezza sulle strade innevate.

Si tratta di un’operazione non così complicata come può sembrare e per aiutare i guidatori a districarsi in questa pratica, automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, ha realizzato una piccola guida per approcciarsi alle temutissime catene: dall’acquisto allo smontaggio, per un inverno senza pensieri!

Come montare le catene da neve: tutti i passaggi

Montare le catene da neve non è una operazione particolarmente complessa. Basterà seguire i passaggi seguenti per completare il tutto in pochi minuti:

fermare l’auto su una superficie piana con le ruote allineate alla carrozzeria

procedere a distendere le catene da neve eliminando eventuali nodi o grovigli

prendere una catena, posizionarla dietro la ruota, alzarla e fissarla in cima alla ruota stessa collegando le due estremità del cavo di sostegno in plastica

collegare le varie maglie di colore giallo sfruttando i ganci in dotazione per poi prendere in mano la porzione di catena restante, solitamente di colore rosso, e fissarla alla carrucola o all’occhiello presente sull’altra estremità

stringere la catena intorno alla ruota utilizzando il puntale in dotazione e poi agganciarlo a una delle maglie esterne così da assicurare la giusta tensione.

Catene da neve facili da montare: come sceglierle

In commercio ne sono presenti diverse tipologie che garantiscono il montaggio anche in pochi minuti. Quelle dotate del sistema a tensione automatica richiedono poca manualità, si installano anche in un minuto, e la tensione si adatta automaticamente alla messa in moto. Quelle a tensione manuale, invece, sono le catene classiche e richiedono di seguire i passaggi indicati in precedenza per essere montate correttamente.

Come si smontano le catena da neve?

Anche in questo caso si dovranno seguire dei semplici passaggi. In primo luogo si dovrà arrestare la vettura facendo attenzione che la porzione di catena rossa si trovi nella zona superiore dello pneumatico e poi seguire la procedura indicata in precedenza ma in senso inverso:

allentare la tensione

sganciare la maglia rossa e successivamente le maglie gialle

rimuovere le catene dalle ruote facendole passare dalla parte retrostante .

Per fare in modo che le catene da neve durino nel tempo, dopo ogni utilizzo è fondamentale pulirle con acqua tiepida così da rimuovere efficacemente tutti i residui e le tracce di sale.

Su quali ruote si montano le catene da neve?

Prima di procedere a montare le catene da neve è opportuno sapere dove viene trasmessa la forza motrice. Se questa arriverà alle ruote anteriori, allora le catene da neve dovranno essere installate sull’asse anteriore, viceversa su quello posteriore. In caso di vettura dotata di trazione integrale, le catene potranno essere montate sia su tutte e quattro le ruote. Per capire quale soluzione adottare, automobile.it consiglia di consultare il libretto d’uso e manutenzione della vostra vettura.